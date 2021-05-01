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Эпидемиологическая ситуация в России еще остается напряженной

1 мая 2021 12:39
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Эпидемиологическая ситуация в России еще остается напряженной

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано. Об этом заявила РИА Новости замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она уточнила, что для текущего этапа эпидпроцесса в стране характерно волнообразное течение, когда снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъемом. Как будет развиваться ситуация, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам, отметила вирусолог. Поэтому очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцинация коронавирус прививка

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