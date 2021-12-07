Эксперт считает, что омикрон-штамм способен выступить естественной вакциной

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Омикрон-штамм коронавируса, который может стать более заразным, но менее патогенным, способен выступить естественной вакциной, однако она будет гораздо опаснее классических прививок за счет осложнений после болезни. Такое мнение во вторник высказал ТАСС директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

"Действительно, есть вероятность, что омикрон и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, то есть станут менее патогенными, но более заразными. И это сделает их похожими на аттенуированные вакцины - препараты, содержащие в своем составе живой, но ослабленный вирус. Но говорить о том, что это панацея для людей - не совсем корректно, потому что даже у аттенуированных вакцин существует огромное количество противопоказаний", - сказал Ризванов.

Даже при условии того, что вирус в составе таких вакцин ослаблен, люди с нарушенным иммунитетом и хроническими заболеваниями могут столкнуться с тяжелыми побочными эффектами, пояснил он.

"Если сейчас люди нервничают из-за побочных эффектов, вызванных классическими вакцинами - убитыми [вирусами] или векторными, - то опасность аттенуированных вакцин гораздо выше <...> [Нельзя] уповать на то, что появится менее патогенный штамм <...>, мы все переболеем и выработаем коллективный иммунитет. Большое количество людей при этом получат осложнения и даже умрут <...> В этом плане традиционная вакцинация остается гораздо более безопасным методом борьбы с пандемией <...> Вакцина позволит свести риски осложнений к абсолютному минимуму", - добавил ученый.

Фото: Егор Алеев/ТАСС