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Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области

22 сентября 2021 13:24
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Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области

В Самарской области расширили список ограничений, введенных для того, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. Документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Пожалуй, самым серьезным стало ограничение, касающееся оказания медицинской помощи населению. Инициатором выступил региональный Минздрав. И оперштаб по борьбе с распространением коронавируса его поддержал, пишет 63.ру.

Приостановят консультации узких специалистов и плановые госпитализации в медучреждениях.

— Мера предлагается для профилактики заражений в отделениях. Кроме того, нам необходимо высвободить часть медработников для того, чтобы направить их в COVID-госпитали и сосредоточить на неотложной помощи, — объяснил глава Минздрава Армен Бенян.

По его словам, приостановка консультаций узких специалистов и плановых госпитализаций не коснется больных онкологического и сердечно-сосудистого профилей, а также тех категорий, которые будут определены отдельным приказом областного Минздрава.

— В полном объеме продолжится работа экстренной помощи, — добавил министр.

Еще одно ограничение касается работы пунктов общественного питания, включая столовые, кафе, рестораны. В период с 21:00 до 06:00 им будет разрешено работать при условии заполняемости залов не более 50%.

— Если владельцы учреждений общепита не будут соблюдать ограничения, будем принимать более жесткие меры, — прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.

Работа фуд-кортов в торговых центрах уже ограничена. Возможно обслуживание клиентов по заказу еды навынос и для доставки.

Нельзя работать танцевальным площадкам и фан-зонам, проводить корпоративы. Также запрещены массовые мероприятия. Театры, кинотеатры, фитнес-клубы и бассейны могут принимать только ограниченное количество посетителей. Сотрудники МФЦ, салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов могут обслуживать посетителей по предварительной записи.

Также, судя по постановлению главы региона, вновь запрещается нахождение несовершеннолетних в торговых центрах и на фуд-кортах без сопровождения взрослых или законных представителей. Такое ограничение уже действовало — осенью-зимой 2020 года.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет не сняли. Масочный режим — тоже.

 По информации регионального управления Роспотребнадзора, отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах. Но, к счастью, меньше стали болеть дети до 1 года, незначительное снижение по уровню заболеваемости наблюдается среди людей старше 50 лет. Среди зараженных снизилось количество работающих людей и пенсионеров.

Однако у многих заболевание проходит тяжело. По данным Минздрава, лечение в госпиталях региона проходят более 4,6 тысячи жителей, из которых больше половины находятся в среднетяжелом состоянии — на кислородной поддержке. Еще около 12 тысяч человек лечатся амбулаторно.

Такие показатели и стали причиной для ужесточения COVID-режима.

Напомним, за сутки на 22 сентября коронавирус в регионе выявлен еще у 531 человека.

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Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров коронавирус

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