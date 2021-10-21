Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе

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Основное из постановления губернатора:

-с 25 по 29 октября - нерабочие дни в Самарской области (+ период с 30 октября по 7 ноября, установленный указом Президента);

- зарплата работников должна быть сохранена;

- на две недели прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в документе (например, больницы, аптеки, МФИ и пр. работать будут);

- в это же время посещать крупные (торговый зал более 2 000 м) ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы можно будет только с сертификатом о вакцинации (QR-кодом) или справкой о перенесенном COVID-19;

- с 25 октября по 3 ноября школьников и студентов рекомендовано отправить на каникулы, а в детсадах организовать работу дежурных групп;

- муниципалитетам предложено рассмотреть возможности перевода учреждений допобразования на дистант на две недели.

"Еще раз хочу попросить вас позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих: максимально использовать эти дни для самоизоляции. Только так, сообща, мы сможем разорвать цепочку распространения инфекции на территории нашего региона, предотвратить распространение смертельной инфекции. Напомню о том, что лучшая защита от инфекции – это вакцинация. Берегите себя и будьте здоров!ы, - обратился Дмитрий Азаров к жителям региона.

Оставайтесь дома, не ходите в места массового скопления людей. Следите за своим здоровьем.

Берегите себя и своих близких.