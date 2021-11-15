Я нашел ошибку
Главные новости:
Она за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице.
К пяти годам колонии приговорили девушку, сбившую детей в Солнцево
Им будет также оказана помощь по исполнению обязательных платежей и для выплат заработных плат.
Государственным учреждениям культуры Самарской области окажут финансовую помощь
Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19.
Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19
Владимир Путин подчеркнул, что конкурс развивается благодаря идеям и предложениям участников.
Президента РФ поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»
На оперативном совещании с региональным кабмином, главами муниципальных образований и ведомств области обсудили реализацию проекта Единый региональный конкурс СО.
Дмитрий Азаров: «Нужно растить профессиональные местные кадры по всем направлениям»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба.
Дмитрий Азаров о темпах распространения COVID-19: «Есть предпосылки выйти на плато»
По информации агента, Гаркалин по-прежнему остается в реанимации.
Агент Гаркалина рассказала о состоянии здоровья актера
Путин поручил допустить товары из Донецкой и Луганской народных республик к госзакупкам наравне с российскими.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров о темпах распространения COVID-19: «Есть предпосылки выйти на плато»

15 ноября 2021 19:13
267
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба.

В понедельник, 15 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов губернии.

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 1789 новых случаев заболеваний COVID-19. Наибольший прирост отмечается в возрастных группах 50-64 лет и от 65 и старше. Если говорить в разрезе профессиональных групп, то распространение инфекции выше в сфере услуг.

«Если по другим отраслям – офисные работники, торговля, промпредприятия – цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере услуг у нас превышение в 3-4 раза, – отметил Губернатор, обращаясь к участникам заседания оперштаба. – Поэтому нужно сконцентрировать внимание всем главам муниципальных образований, коллегам, партнерам, контрольно-надзорным органам на сфере услуг. Надо усилить здесь меры: еще раз объяснить вместе с санитарными врачами необходимость соблюдения санитарных норм, посмотреть, что не так, подсказать, нацелить на то, чтобы поправить ситуацию».

Несмотря на это, «нерабочие дни дали положительный эффект». По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю отмечается снижение темпов прироста заболеваемости и стабилизация показателей, но пока на высоких цифрах. В трех возрастных группах до 1 года, 7-14 и 15-17 лет наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, на протяжении последних четырех недель в регионе фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ. За три недели сократилось количество заболевших внебольничной пневмонией. При этом видно, как замедляются темпы прироста заболевших COVID-19. Об этом свидетельствует коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он равен 1,02.

При этом свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 29%. Из созданных в госпиталях 8 472 коек занято 6 012. 

«Такие прогностические показатели крайне важные и крайне позитивные. Они говорят, что мы на правильном пути. Эту тенденцию очень важно удержать. Есть предпосылки выйти на плато, но пока только предпосылки, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Если мы не закрепим результат и не продолжим систему совершенствования контроля, администрирования, внимательного отношения ко всем наиболее уязвимым категориям граждан, то мы результат не закрепим. Это очевидно».

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных районов области особое внимание уделять людям старшего поколения: «Необходим персональный подход»! Нужно усилить разъяснительную работу о важности соблюдения санитарных норм и вакцинации.

 

  Фото: инстаграм-аккаунт Дмитрия Азарова

 

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19.
15 ноября 2021, 21:01
Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19
Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
192
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021, 11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Напомним, анонс акции в ходе общения с гражданами в прямом эфире дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
903
12 ноября на большой сцене театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» в Новокуйбышевске состоялась премьера спектакля «Театр как грань города».
13 ноября 2021, 15:56
Дмитрий Азаров о театре «Грань»: «У этого замечательного творческого коллектива прекрасное будущее»
12 ноября на большой сцене театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» в Новокуйбышевске состоялась премьера спектакля «Театр как грань...
Культура
1111
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
329
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
903
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
493
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
739
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
760
Весь список