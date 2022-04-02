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Даны рекомендации по ревакцинации детей от ковида

2 апреля 2022 11:11
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Даны рекомендации по ревакцинации детей от ковида

Детям нужно ревакцинироваться раз в полгода, но если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то и срок между прививками увеличится. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Минздрав после необходимых исследований решил зарегистрировать вакцину "Спутник М" для подростков 12-17 лет.

А накануне стало известно, что в России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина для профилактики ковида. Препарат разработан центром имени Гамалеи. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя с интервалом в три недели, пояснили в Минздраве. Также уточняется, что на данном этапе применение назальной вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, передает Радио Маяк.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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