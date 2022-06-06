Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в мае увеличилось примерно на 16 млн.

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Это на треть меньше, чем было в апреле, и соответствует уровню октября прошлого года, подсчитал ТАСС. Смертность при этом также упала на треть по сравнению с прошлым месяцем и оказалась на самом низком с начала весны 2020 года уровне.

В мае из-за коронавируса в мире умерли около 55 тыс. человек. На первое месте по заболеваемости и смертности вышли США. Там было выявлено около 3 млн случаев заражения. Темпы распространения инфекции в стране по сравнению с прошлым месяцем выросли вдвое и достигли уровня февраля.

В России в последний весенний месяц выявили менее 150 тыс. случаев ковида, это более чем вдвое меньше, чем месяцем ранее, и является минимумом с апреля 2020 года.