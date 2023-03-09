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Число ковидных госпитализаций в России упало на 60%

9 марта 2023 13:40
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Число ковидных госпитализаций в России упало на 60%

В России за минувшие сутки попали в больницу 657 пациентов с коронавирусом. Это на 59,8% меньше, чем днем ранее. При этом число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 176.

Число госпитализаций выросло в 10 субъектах РФ, снизилось — в 71 регионе. В 4 субъектах ситуация осталась без изменений, сообщили в оперштабе.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, обнародованные в пятницу.

Всего за минувшие сутки зарегистрировали 12 496 случаев заболевания коронавирусом. Скончались от осложнений, вызванных ковидом, 40 человек. Накануне сообщалось о 45 умерших.

Выздоровели 12 536 пациентов, проходивших курс лечения от коронавирусной инфекции. Это на 23,7% меньше, чем 8 марта.

Всего в РФ за время пандемии COVID-19 заразились 22 388 556 человек, 396 463 умерли, 21 729 768 выздоровели, пишет Смотрим.

Теги: Коронавирус

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