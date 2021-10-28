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Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди

28 октября 2021 10:37
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Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди

Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди. На 100 тысяч населения приходится 224 заболевших – заявила в интервью РИА Татьяна Руженцова, замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что большинство заболевших новой коронавирусной инфекцией в России – это лица, не прошедшие вакцинацию. А среди тяжелобольных очень мало невакцинированных – менее 0,03%. В середине октября были привиты 42% людей в возрасте старше 60 лет.

При этом известно, что пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Прививку можно делать даже с хроническими заболеваниями, главное – не в фазе обострения.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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