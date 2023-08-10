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Более заразный вариант коронавируса зафиксирован в России

10 августа 2023 14:17
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Более заразный вариант коронавируса зафиксирован в России

В России зафиксированы первые случаи инфицирования новым вариантом коронавируса EG.5, известным под названием «Эрис». Заболевшие были выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего зафиксировано 17 случаев инфицирования в период с апреля по август 2023, сообщает Роспотребнадзор.

Распространение штамма наблюдается в 51 стране, включая ВеликобританиюКитай и США. Впервые вирус появился 17 февраля 2023 года. ВОЗ включила его в перечень вариантов под наблюдением.

В Великобритании вирус в настоящее время является вторым по распространенности вариантом коронавируса в стране, составляя 14,6% всех случаев COVID-19. Власти страны также отмечают увеличение числа случаев COVID-19 с общим количеством инфицированных, возросшим почти на 200 тысяч с 4 по 27 июля.

Частота выявления «Эрис» в мире выросла с 6,2% до 11,6%. Вариант демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с «Кракеном» и «Арктуром». Он также лучше уклоняется от уже выработанного иммунитета против других штаммов SARS-CoV-2. Пока ученые не зафиксировали мутаций, которые были бы связаны с тяжестью заболевания. Однако в группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом.

В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют, пишет Газета.

Теги: Коронавирус

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