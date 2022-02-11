Более 92% железнодорожников Куйбышевской магистрали прошли вакцинацию против Covid-19

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На Куйбышевской железной дороге проходит кампания по вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день привиты свыше 42,3 тысяч работников магистрали, что составляет более 92% от общего числа сотрудников. Коллективный иммунитет составляет 95%. Повторную вакцинацию прошли свыше 5 тысяч человек.

На КбшЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действуют 12 стационарных прививочных пунктов. Стационарные пункты вакцинации размещены во всех поликлиниках, а также в медпунктах на железнодорожных вокзалах Самара, Уфа и Сызрань-1. Вакцина имеется в достаточном количестве. Также пройти вакцинацию можно в любом работающем прививочном кабинете – в ближайшей районной поликлинике, торговом центре, передвижном пункте.

Кроме того, на полигоне Куйбышевской железной дороги продолжается полномасштабная информационно-разъяснительная работа о необходимости проведения вакцинации и способах защиты от новой коронавирусной инфекции.