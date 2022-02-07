Более 280 юных жителей Самарского региона прошли вакцинацию от COVID-19

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В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции. 289 подростков уже сделали прививку от COVID-19.

Напомним, вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), которая предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения от 12 до 17 лет. Прививочные пункты развернуты в 8 медицинских учреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани.

«Мы присоединились к этой работе 1 февраля, — рассказала заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова. — Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр врача-педиатра, в ходе которого специалист проводит общую оценку здоровья, уточняет эпидемиологический анамнез. Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, ОРВИ и другие инфекционные заболевания. Проводя разъяснительную работу с родителями школьников, мы отмечаем высокую осведомленность граждан о важности вакцинации и возможных противопоказаниях. Родители понимают, что вакцинация необходима как наиболее эффективный и безопасный способ защитить ребенка от тяжелого течения заболевания».

Жительница Тольятти Ольга Орехова пришла на прививку с сыном Иваном. «У нас в семье все привиты, — рассказала Ольга Викторовна. — Когда появилась информация о старте прививочной кампании среди подростков, мы записали сына на вакцинацию. Моя прямая обязанность — защитить ребёнка, я доверяю медицине, поэтому сомнений в необходимости прививки не было. Каждый человек должен ощущать ответственность за свое здоровье, особенно в столь тревожное время. Нашим детям также необходимо этому научиться».

Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов для подростков размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Вакцинация проводится по предварительной записи, с собой необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС.

Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей (родителей и/или опекунов). Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.

Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то заявление и согласие оформляется от имени родителя (законного представителя). Ребенок 15 лет и старше согласие может оформить сам, также это могут сделать и его родитель (законный представитель). При этом заявление пишет только родитель (законный представитель) ребенка. Все документы заполняются на месте.