Более 1600 жителей уже прошли вакцинацию от коронавируса в СОУНБ

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Сегодня с раннего утра в Самарской областной универсальной научной библиотеке работает пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В данном пункте жители могут пройти первичную и повторную вакцинацию, а также ревакцинацию — привиться вторым компонентом вакцины. Пункт будет открыт до 20.00.

Для удобства жителей в пункте работают более 20 бригад медицинских работников. Волонтеры встречают посетителей, объясняют, куда надо обратиться для заполнения документов, пожилым жителям помогают добраться до места, сопровождают с этапа на этап.

«Сегодня идет второй этап масштабной вакцинации жителей, первый прошел в библиотеке 2-3 ноября, — отметила представитель поликлиники №10 Советского района Самары Ольга Пешкина. — Надо отметить, посетителей, которые решили привиться от новой коронавирусной инфекции, стало больше. Те, кто пришел на вакцинацию сегодня, приняли осознанное решение, и мы чувствуем их позитивный настрой».

Вакцинация проводится вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец рассказал, что в ходе прошлой акции, которая состоялась в начале ноября, за два дня было вакцинировано около 2000 человек. И практически от каждого из них медицинские работники и организаторы этого мероприятия слышали слова благодарности за то, что все четко организовано, внимательно и с заботой проводятся осмотры жителей и вакцинация, эти слова звучат и сегодня.

«Эти принципы работы взяты за основу при организации масштабного проекта в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной, — отметил Александр Владимирович. — Пункт вакцинации в колледже будет работать ежедневно до конца года, вакцинацию будут проводить специалисты 5 медицинских бригад. Помещение будет четко зонировано, волонтеры будут встречать посетителей, провожать их с этапа на этап, в целом, надеюсь, это будет образцовый пункт вакцинации, комфортный для посетителей. Перед нами стоит задача вакцинировать 80% жителей губернии для формирования коллективного иммунитета. Более того, провести вакцинацию необходимо в короткие сроки, чтобы не угасал иммунитет у тех, кто ранее вакцинировался. Самарская область среди регионов России достигла неплохих показателей вакцинации, но мы не будем на этом останавливаться».

Фото: правительство СО