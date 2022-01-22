Антитела после омикрон-штамма очень слабо защищают от "дельты"

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Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, защищают против штамма "омикрон", однако в обратном порядке этот процесс работает слабо. Об этом ТАСС сообщил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Исследование показало, что иммунитет после перенесенного "омикрона" плохо работает на защиту от других видов коронавируса. Антитела после "дельты" немного защищают от "омикрона", а антитела после "омикрона" на "дельту" влияют очень слабо. Это говорит о том, что новый штамм не станет спасением и концом пандемии", – отметил эксперт.