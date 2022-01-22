Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек
В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек
Самарский адвокат: за сообщение о ложном минировании грозит крупный штраф или реальный срок
Самарский адвокат: за сообщение о ложном минировании грозит крупный штраф или реальный срок
Антитела после омикрон-штамма очень слабо защищают от "дельты"
Антитела после омикрон-штамма очень слабо защищают от "дельты"
Кинельский сварщик нашел банковскую карту самарчанки и украл деньги
Кинельский сварщик нашел банковскую карту самарчанки и украл деньги
Самарские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
Самарские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение
Днем 22 января в Самарской области будет метель
Днем 22 января в Самарской области будет метель
В Тольятти главбух фирмы похитила более 1 млн рублей
В Тольятти главбух фирмы похитила более 1 млн рублей
Цена биткоина снизилась до $35,44 тыс. впервые с июля 2021 года
Цена биткоина снизилась до $35,44 тыс. впервые с июля 2021 года
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Антитела после омикрон-штамма очень слабо защищают от "дельты"

22 января 2022 11:43
89
Антитела после омикрон-штамма очень слабо защищают от "дельты"

Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, защищают против штамма "омикрон", однако в обратном порядке этот процесс работает слабо. Об этом ТАСС сообщил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Исследование показало, что иммунитет после перенесенного "омикрона" плохо работает на защиту от других видов коронавируса. Антитела после "дельты" немного защищают от "омикрона", а антитела после "омикрона" на "дельту" влияют очень слабо. Это говорит о том, что новый штамм не станет спасением и концом пандемии", – отметил эксперт.

Теги: Вакцинация Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россия рассчитывает, что в обозримом будущем ВОЗ признает вакцину от коронавируса "Спутник-V"
22 января 2022, 09:46
Россия рассчитывает, что в обозримом будущем ВОЗ признает вакцину от коронавируса "Спутник-V"
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
165
Министр напомнил о важности противоэпидемических мероприятий и вакцинации.
18 января 2022, 14:10
Армен Бенян рассказал о готовности региона к новой волне заболеваемости COVID-19
Министр напомнил о важности противоэпидемических мероприятий и вакцинации.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
936
Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа в специальных пунктах
18 января 2022, 13:44
Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа в специальных пунктах
 Экспресс-тестирование на COVID-19 можно пройти 18, 19 и 20 января. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
741
В центре внимания
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
536
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
712
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
541
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
1147
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
948
Весь список