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60% россиян прошли вакцинацию от коронавируса, 56% из них готовы сделать прививку повторно. Об этом говорится в совместном исследовании Росгосстраха и компании "Инвитро", результаты которого приводит РИА Новости.

По итогам опроса, более 79% респондентов перенесли COVID-19. Как показало исследование, уровень вакцинации во многом определяется социальным статусом человека. Доля вакцинированных значительно выше среди тех, кто имеет два и более высших образования, либо ученую степень, и высокий уровень дохода.

Как отмечают аналитики, это может быть связано с корпоративной политикой компаний: в период пандемии в большинстве крупных организаций уделялось большое внимание вакцинации сотрудников. В опросе участвовали 1450 респондентов из всех регионов России.