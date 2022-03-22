43% россиян продолжат носить индивидуальные средства защиты от ковида до мая

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Каждый десятый собирается пользоваться ими до начала лета, сообщили ТАСС в пресс-службе "Рамблер" по итогам исследования. При этом 40% респондентов полагают, что маски, возможно, еще вернутся. Еще 40% опрошенных россиян считают необходимым продолжать соблюдать меры предосторожности. Из них 74% отметили, что тема коронавируса по-прежнему важна, но стала менее заметной на фоне других новостей.

С 15 марта в Москве был отменен масочный режим на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Упразднены и другие антиковидные ограничения для работников столичных предприятий. Примеру столицы последовало ещё несколько регионов – в частности, Тамбовская область и Кузбасс. А в Марий Эл намерены отменить маски к 4 апреля.