169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС

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2ГИС дополнил информацию о местах, где можно поставить вакцину от коронавируса. Сейчас на картах сервиса уже более 6500 таких точек в России, 300 — в Казахстане, около 200 - в столицах Киргизии и Узбекистана. В Москве количество стационарных точек вакцинации превышает 430, в Санкт-Петербурге составляет около 200, в Самарской области — 169.

Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых центрах, многофункциональных центрах обслуживания населения (МФЦ), администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях (например, на заводах).

Найти медицинские кабинеты можно в подборке «Где поставить вакцину от коронавируса». Пункты вакцинации в картографических сервисах – совместный проект Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

Данные обо всех пунктах, как частных, так и государственных были верифицированы ЦУР с региональными Минздравами. Центры управления регионами регулярно обновляют сведения.

Карта пунктов вакцинации пользуется широким спросом. Так, в июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.