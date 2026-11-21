В многоквартирном доме мусор «исчезает» сам — в частном он на вашей совести: от контейнерной площадки, которую надо найти, до веток после осенней обрезки, которые нельзя ни в бак, ни в костёр «где удобно». За 2026 год здесь накопилось три новшества: тариф регионального оператора вырос до 864,37 ₽ за кубометр, вступили обновлённые правила обращения с ТКО (постановление № 293 с правками весны 2026-го), а список «что нельзя выбрасывать в контейнер» стал длиннее. Разбираем, сколько платить, куда девать мебель, стройку и лампы — и за что теперь штрафуют. Данные — на 21 ноября 2026 года.

Сколько платить: тариф и нормативы Самарской области

С 1 ноября 2024 года региональный оператор в области — АО «Экология» (до этого — ООО «ЭкоСтройРесурс», которое продолжает работать подрядчиком по транспортировке). Контракт оператора рассчитан до 30 ноября 2027 года.

Период Тариф, ₽/м³ (с НДС) С 01.01.2026 по 30.09.2026 790,10 С 01.10.2026 по 31.12.2026 864,37 (+9,4%)

Пересмотр — первый с 2019 года: за это время выросли топливо, техника и ужесточились экологические требования к захоронению.

Как считается плата в частном доме: по нормативу на человека, а не по счётчику — счётчика на мусор не существует. Для владельцев ИЖС действуют нормативы приказа МЭиЖКХ области № 804:

городские округа (Самара, Тольятти и др.) — 2,81 м³/год на человека;

(Самара, Тольятти и др.) — 2,81 м³/год на человека; муниципальные районы — 1,95 м³/год на человека.

Формула: норматив ÷ 12 × тариф. Плата начисляется по числу зарегистрированных, а если никто не зарегистрирован — по числу собственников.

Пример: семья из 3 человек в частном доме в Кинельском районе: 1,95 ÷ 12 × 864,37 × 3 = 421 ₽ в месяц (с 1 октября 2026 года; до этого — 385 ₽).

Для сравнения: в многоквартирных домах платят «пометрово» — 0,091 м³/м² в год, что даёт 5,99 → 6,55 ₽/м² в месяц. Важно: если в доме никто не зарегистрирован и не живёт (дача), платить за мусор всё равно придётся — за одного собственника. Отключить услугу нельзя, но при длительном отсутствии можно требовать перерасчёт по количеству временно отсутствующих — через документы, подтверждающие выезд.

К вестям будущего: в области опубликован проект новой территориальной схемы — новые нормативы накопления планируют ввести с июля 2027 года. Цифры в проекте сопоставимы с действующими (2,35 м³ в городах для МКД, 2,81 — для ИЖС), но при переиздании карточки в 2027-м это проверить обязательно.

Что можно и что нельзя в контейнер: новая жёсткая граница

Ключевое правило обновлённых Правил (ПП № 293, действует в ред. от 16.05.2026): контейнер — только для ТКО. Запрещено складирование:

Нельзя выбрасывать в контейнер Почему Куда девать Строительный мусор (кирпич, бетон, плитка, гипсокартон, рубероид, радиаторы) Исключение — только отходы текущегоремонта: старые обои, кусками штукатурку небольшого объёма можно Контейнер от лицензированной компании (см. ниже) Растительные отходы: ветки, пни, листва, скошенная трава, ботва Запрет действует с 01.09.2025; компост на своём участке — можно Сжигание по правилам противопожарного режима, компост, вывоз договором Ртутные лампы и термометры, батарейки, аккумуляторы I–III класс опасности Специальные пункты (см. ниже) Автомобильные шины, отработанные масла, ЛКМ, кислоты, щёлочи I–III класс опасности Лицензированные приёмщики, акции «Экомобиль» Медицинские отходы: просроченные лекарства, использованные инструменты Опасность заражения Аптеки с пунктами приёма (сети «Аптека 366» и др.), спецорганизации Горящие, тлеющие, раскалённые предметы Пожар в контейнере Дождаться остывания Снег и лёд Повреждение мусоровозов —

Отдельная тонкость: за состав мусора в контейнере региональный оператор ответственности не несёт — но отвечать за чужой «кирпич в баке» по месту жительства будут все владельцы домов на площадке, через рост стоимости обслуживания.

Крупногабаритный мусор (мебель, техника): вывозится по тарифу

Мебель, холодильник, диван, ванная — это крупногабаритные отходы (КГО), и они по закону относятся к ТКО. Их вывозит региональный оператор в рамках уже оплаченной вами услуги — доплачивать не нужно. Но есть три правила:

КГО ставят на контейнерную площадку или специальную площадку для КГО — в бункер, если он есть, или в отведённое место рядом, но не внутрь обычного контейнера (он повреждается и блокирует вывоз). К площадке вы довозите сами — договором может быть предусмотрена погрузка «от двери», но стандартно это ваша забота. Для дивана и стиральной машины это всё ещё проще, чем вызывать грузовик. Технику старше 15 лет с металлом выгоднее сдать скупщикам и приёмщикам металлолома — заберут бесплатно или с небольшой доплатой за цветмет.

Практичный лайфхак: рабочую или приличную мебель часто забирают бесплатно с самовывозом — на Авито и Юле вещи с пометкой «отдам даром, самовывоз» уходят за несколько дней. Это и дешевле, и полезнее свалки.

Строймусор: где чаще всего нарушают

После ремонта или разбора старой бани у владельца частного дома образуется самая тяжёлая категория — и именно её чаще всего «подкидывают» на контейнерные площадки, а потом ловят по камерам. Строймусор в ТКО не входит ни в каком виде, кроме мелких остатков текущего ремонта. Ориентиры по вывозу (Поволжье, конец 2026 года):

Транспорт Объём Что влезает Цена от Газель до 9 м³ 40–50 мешков + мелкая мебель 4 500–6 000 ₽ Контейнер 8 м³ до 5 т 80–100 мешков, ветки, строймусор 7 000–13 000 ₽ Контейнер 20 м³ до 10 т Снос дома, крупные объёмы 20 000–30 000 ₽ Грузчики — Погрузка при необходимости от 1 500 ₽

Как сэкономить: сортируйте металл (скупщики заберут бесплатно), чистый кирпичный бой часто забирают как щебень «на подсыпку», а мешковый вывоз (от 150–200 ₽/мешок) выгоднее контейнера, если мусора меньше 2–3 м³. Договор с компанией запрашивайте с указанием лицензии на обращение с отходами — иначе рискуете, что ваш «строймусор» окажется в ближайшем овраге, а квитанция о вывозе — у вас (за несанкционированную свалку отвечает тот, чей это мусор).

Штрафы: что реально грозит за мусор

Нарушение Статья КоАП Штраф для граждан Мусор в контейнере «не для него» (стройка, ветки в бак ТКО) 8.2 2 000–3 000 ₽, повторно — 3 000–5 000 ₽ Несанкционированная свалка (за забором, в овраге, лесу) 8.2 + 8.6 2 000–3 000 ₽ + до 5 000 ₽ за порчу почвы Закапывание отходов на участке 8.6 3 000–5 000 ₽ (компост пищевых остатков — исключение) Сжигание мусора с нарушением правил 20.4 5 000–15 000 ₽; в особый противопожарный режим — 10 000–20 000 ₽ Захламление участка (мусор «копится» больше года на половине площади) 8.7–8.8 20 000–50 000 ₽ Захламление чужой земли, самовольный вывоз 8.2/7.1 до 1,5% кадастровой стоимости

Контейнерная площадка по нормам должна располагаться не ближе 20 м от границы участка — это и ориентир для тех, кто планирует свою площадку в СНТ.

Про сжигание мусора — правила на 2026 год: открытый огонь в ёмкости (бочка с крышкой, бочка без крышки с сеткой) — на расстоянии не менее 7,5 м от зданий; костёр в яме глубиной от 0,3 м — не менее 15 м от построек и 50 м от хвойного леса; радиус расчистки вокруг места — 10 м от сухостоя, минерализованная полоса от 0,4 м; запрет при ветре от 5 м/с и в особый противопожарный режим. Мангал — не ближе 5 м от дома.

Куда сдать опасное и вторсырьё в Самаре

Ртутные лампы и термометры

В Самаре ртутьсодержащие отходы от населения принимает ГУП «Экология» (ул. Мичурина, 74) — бесплатно, до 5 ламп за визит. Также работают пункты приёма ламп у «ЭкоПросто» (Южное шоссе, 3А и 5Б — приём батареек и лампочек). Разбитый градусник — не складывать в пакет «на потом»: собрать шарики ртути пергаментом/грушей и сдать в тот же приёмник; в утиль-компанию можно сдать и целые, и разбитые изделия.

Батарейки и аккумуляторы

В Самаре больше десятка накопителей: сеть «ЭкоПросто» (Клиническая, 25; Полевая, 59), «Мегаполис ресурс»(Молодогвардейская, 209; Самарская, 268; Мичурина, 98з и 138), контейнеры в «Космопорте» (ул. Дыбенко, 30), М.Видео (Московское шоссе, 205), «Перекрёсток» (пр-т Карла Маркса, 246). Полный список с режимами — на Яндекс Картах и 2ГИС по запросу «контейнер для батареек».

Старая техника и электроника

Пункты приёма у населения: ТехноСток (пр-т Ленина, 10), Сервисный центр «Референт» (Ново-Садовая, 311а), АНО ЭКИТ «ТехноДар. Вторая жизнь техники» (ул. Ленина, 10), «Вторсырьё на благотворительность» (ул. 22 Партсъезда, 40а и 7-я просечка, 90). В М.Видео и Эльдорадо есть приёмные короба. Оргтехнику и компьютеры принимает лицензированная «Русутилит» (ул. Ставропольская, 167а). Много частных объявлений о бесплатном вывозе техники (обычно до 10–15 лет — за счёт цветмета) — на Авито, но проверяйте утилизацию: «вывезти» и «утилизировать» — разные вещи.

Шины и масла

Шины в ТКО запрещены; принимает ряд шинных сервисов и лицензированные переработчики (запрос в 2ГИС «приём шин Самара»), отработанное масло — приёмщики ГСМ и автосервисы. За свалку покрышек — штраф по той же ст. 8.2 плюс порча почвы.

Раздельный сбор: что уже работает в Самарской области

По новым Правилам контейнеры стандартизированы по цветам: серый — смешанный мусор, синий — группы однородных отходов (например, пластик + металл), зелёный — стекло. Регион может вводить свой порядок раздельного накопления — уточняйте, какие контейнеры стоят на вашей площадке: сейчас в области сеть приёма вторсырья развивают и оператор, и частные организации (те же «ЭкоПросто» и экоцентры). Передавать вторсырьё можно и в стационарные, и в мобильные пункты, и в фандоматы — за часть позиций платят.

Частые вопросы

«Я плачу за вывоз мусора, но контейнерной площадки рядом нет — за что?» Договор с регоператором действует по факту владения домом, независимо от наличия площадки. Если ближайшая площадка дальше разумной досягаемости, добивайтесь её обустройства: заявление в администрацию поселения — площадки включаются в реестр (ПП № 1039), и оператор обязан их обслуживать. Судебная практика на стороне жильцов: отсутствие площадки не отменяет услугу, но её отсутствие в реестре — аргумент для перерасчёта через жалобу в Минлесхоз области.

«Может ли регоператор отказать в вывозе, если я не плачу?» Может приостановить вывоз по договору, но самый неприятный сценарий — взыскание долга (как по любому ЖКХ) с пенями. Долг за мусор «плавает» вместе с остальными коммунальными.

«Сосед сжигает мусор прямо у забора — дым на мою сторону» Это нарушение и пожарных норм (20.4 КоАП), и правил благоустройства. Фиксируйте фото с датой, обращайтесь в администрацию поселения (правила благоустройства) и МЧС (если нарушены расстояния). Штраф соседу — 5 000–15 000 ₽.

«Старый холодильник — отнести на площадку КГО или сдать в скупку?» Если работает или металлосодержащий — в скупку/бесплатный вывоз (выгода до 1 000–2 000 ₽ за цветмет). Если сломан и сильно ржавый — на площадку КГО, оператор заберёт по тарифу.

«После стройки бани остались ветки и обрезки — сжечь?» Можно, соблюдая правила: не ближе 15 м от построек (7,5 м — в металлической ёмкости), радиус расчистки 10 м, полоса 0,4 м, не в ветреный день и не в период особого противопожарного режима. Пни и стволы толще 10 см сжигать сложнее — их лучше вывезти договором или распилить на дрова.

«Я в СНТ — за что платим, на кого договор?» Платит товарищество (договор с оператором заключает правление) — либо вы напрямую, если у вас договор как у собственника дома в СНТ. В Налогово-правовой логике это уже отработано: члены СНТ платят через взносы, если товарищество закупает услугу целиком. Проверьте в правлении, заключён ли договор — без него оператор всё равно выставляет плату по нормативу, но площадка может не обслуживаться.

Полезные ссылки

«ЖКХ» (тарифы, регоператор)

«Участок»/«Дроны» (захламление участка — то самое «неиспользование», которое видит съёмка с воздуха),

«Отопление» (дрова/зола от котла — растительные отходы, сжигание по правилам),

«Ремонт и стройка» (страймусор — прямое продолжение смет),

«Вода и канализация» (ЖБО и септик — вывоз жидких отходов по муниципальным тарифам),

«Экстренная шпаргалка» (ртуть из разбитого градусника).