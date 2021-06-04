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Спецназовец из Самары стал серебряным призером Всероссийских соревнований Росгвардии по боксу на Кубок Победы

4 июня 2021 10:59
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Спецназовец из Самары стал серебряным призером Всероссийских соревнований Росгвардии по боксу на Кубок Победы

Вторые Всероссийские соревнования войск национальной гвардии Российской Федерации по боксу на Кубок Победы проходили в Перми. В соревнованиях принимали участие 9 команд, в состав которых вошли более 80 военнослужащих соединений и воинских частей, сотрудников территориальных управлений Росгвардии со всей России.

Уверенную победу в командном первенстве одержала команда Приволжского округа Росгвардии. В ее числе был действующий сотрудник СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области Роман К. Он принес в копилку своей сборной серебро в весовой категории до 91 килограмма.

Подводя итоги соревнований, председатель Спортивного комитета Росгвардии полковник Владимир Малофеев отметил, что турнир прошел на высоком организационном уровне, а спортсмены продемонстрировали высочайшее мастерство и волю к победе.

 

Теги: бокс Кубок победы Росгвардия

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