Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор

9 января футболисты ПФК «Крылья Советов» собрались в Москве, где прошли углублённое медицинское обследование в медицинском центре «Медскан» перед стартом зимних тренировочных сборов.

Игроки прошли осмотр у профильных специалистов, сдали необходимые анализы и выполнили ряд обследований, которые позволят оценить функциональное состояние каждого футболиста.

Главный врач команды Владимир Хохлов прокомментировал результаты медицинского осмотра:

– Все футболисты профессионально подошли к началу сборов, в отпуске выполнили программу утвержденную нашим штабом. Точные результаты мы получим через 1-2 дня и обработаем полученную информацию. Отдельно хочу отметить, что все игроки успешно прошли стресс-тест (стрессовая нагрузка на вело-тренажере), включая Вадима Ракова, который начнет тренироваться вместе с партнерами.

Завтра, 10 января, команда отправится на первый тренировочный сбор и продолжит подготовку к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"