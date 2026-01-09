Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.
Парад из Меркурия, Венеры и Марса сформируется рядом с Солнцем в январе
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.
Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих.
Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре
Главам муниципальных образований, УК, ТСЖ, ТСН, ГЖИ, газораспределительным организациям Самарской области дан ряд поручений.
Виталий Шабалатов провел заседание оперштаба по газификации
Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.
Максимальная сумма льготных микрозаймов для бизнеса увеличена до 15 млн рублей
В Самаре ночью 10 января без существенных осадков, днем небольшой снег. 
10 января в регионе облачно, небольшой снег, до -8°С
Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков.
В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска поступили новые уникальные книги
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор

199
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.

9 января футболисты ПФК «Крылья Советов» собрались в Москве, где прошли углублённое медицинское обследование в медицинском центре «Медскан» перед стартом зимних тренировочных сборов.

Игроки прошли осмотр у профильных специалистов, сдали необходимые анализы и выполнили ряд обследований, которые позволят оценить функциональное состояние каждого футболиста.

Главный врач команды Владимир Хохлов прокомментировал результаты медицинского осмотра:

– Все футболисты профессионально подошли к началу сборов, в отпуске выполнили программу утвержденную нашим штабом. Точные результаты мы получим через 1-2 дня и обработаем полученную информацию. Отдельно хочу отметить, что все игроки успешно прошли стресс-тест (стрессовая нагрузка на вело-тренажере), включая Вадима Ракова, который начнет тренироваться вместе с партнерами.

Завтра, 10 января, команда отправится на первый тренировочный сбор и продолжит подготовку к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

