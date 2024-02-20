Завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду сезона 2023/2024 года.
Гонщик тольяттинской Мега-Лады Динар Валеев стал серебряным призером чемпионата, уступив только представителю уфимского клуба Никите Богданову.
Другие гонщики "Мега-Лады" финишировали на следующих позициях:
8 - Никита Толокнов
10 - Игорь Кононов
16 - Игорь Сайдуллин
17 - Иван Хужин
А в командном чемпионате страны "Мега-Лада" заняла первое место
Сезон на этом не закончен: впереди соревнования Кубка России, которые пройдут 2 и 3 марта в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова, сообщает пресс-служба минспорта СО.
Фото: Денис Горностаев/ Минспорта СО