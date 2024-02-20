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Завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду

20 февраля 2024 14:27
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Гонщик тольяттинской Мега-Лады Динар Валеев стал серебряным призером чемпионата

Завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду сезона 2023/2024 года.

Гонщик тольяттинской Мега-Лады Динар Валеев стал серебряным призером чемпионата, уступив только представителю уфимского клуба Никите Богданову.

Другие гонщики "Мега-Лады" финишировали на следующих позициях:
8 - Никита Толокнов
10 - Игорь Кононов
16 - Игорь Сайдуллин
17 - Иван Хужин

А в командном чемпионате страны "Мега-Лада" заняла первое место 

Сезон на этом не закончен: впереди соревнования Кубка России, которые пройдут 2 и 3 марта в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова, сообщает пресс-служба минспорта СО.
 

Фото: Денис Горностаев/ Минспорта СО

Теги: Тольятти

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