Юрий Горшков: Знаю, как умеет биться "Ростов". Будет интересная игра

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Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков в преддверии матча с "Ростовом" ответил на вопросы клубной пресс-службы. Матч против "Ростова" пройдет 18 сентября на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 17:30. Информацию о билетах можно узнать здесь. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч Премьер" (комментаторы Тимур Журавель и Дмитрий Петров).

– Юр, "Крылья" уступили, к сожалению, "Локомотиву", но показали хороший футбол. Можно ли сказать, что "Локомотив" – это самый сложный соперник за прошедшие 7 туров?

– Я не сказал бы, что они самые сложные. Но то, как они наказывали нас за ошибки – это топ уровень. Сразу первый момент, первая ошибка – сразу гол. Но я считаю, что были команды сильнее. И по классу игроков, и по сыгранности. Тот же "Спартак" или "Сочи" мне очень понравились.

– В чем еще "Локомотив" превзошел "Крылья" на твой взгляд?

– Я думаю, у них был хороший план, как и у нас. Они долго дожидались этой ошибки, нашли свой момент и реализовали его.

– Ты сказал про ошибки. Как они разбираются тренерским штабом, командой. Просматриваешь ли ты эпизоды игры?

– Да, у нас постоянно теории. Плюс, после матча постоянно скидывают на почту нарезки каждого игрока. Заходим, смотрим, анализируем, делаем выводы.

– Были моменты, в которых ты допускаешь ошибку, можешь сыграть лучше. А после разбора и просмотра эпизода, в следующей игре уже что-то поменялось, и ты это себе фиксируешь?

– Конечно, так всегда происходит. Ты сразу понимаешь, где ты был не прав, стараешься исправить уже не то, что на первой игра, а на первой тренировке. Чтобы таких моментов больше не случалось и не повторялось.

– Сейчас и в сборной России, и вообще в стране дефицит крайних защитников. Почему эта позиция является дефицитной?

– Не знаю, может, это идет с академий. Может, на этих позициях другой менталитет. Ведь все хотят играть в атаку, обыгрывать, создавать моменты, а отбирать мяч, как действовать в структуре игры, развивать атаку, думаю, этому уделяется мало внимания.

– Как ты пришел к тому, что играешь на фланге защиты?

– Ну это благодаря Игорю Витальевичу. Я тоже раньше играл в центре поля, но случилась травма и Игорь Витальевич меня туда поставил, я там и остался. Понравилось.

– Видно, что команда с каждым туром все лучше и лучше сыгрывается. Сколько еще нужно матчей, чтобы сказать, что команды сыграна идеально и взаимопонимание по 10-бальной шкале на 10?

– Идеально сыграна команда, наверное, никогда не может быть. Всегда есть, что улучшать. Но я думаю, что на 9 баллов мы уже сыграны. Все друг друга знают, нам просто не хватает чуть-чуть мастерства и опыта. Больше, я сказал бы, опыта.

– В субботу "Крылья" сыграют с "Ростовом". Это наш сосед по турнирной таблице. Что можешь сказать об этой команде, наверняка какие-то матчи смотрел.

– Да, смотрел. Хорошая, боевитая команда. Есть знакомые там. Знаю, как они бьются на каждом участке поля. Я думаю, будет интересная игра.

– Как думаешь, Юрий Семин уже поставил там свою игру или "Ростов" только на пути к тому, чтобы стать его командой?

– Видны какие-то его моменты. Я думаю, что очертания уже есть.