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Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре

28 декабря 2024 13:52
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Введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре

Министерство строительства Самарской области получило разрешение на ввод в эксплуатацию крытого футбольного манежа. Спортивный объект построен в рамках реализации нацпроектов на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

 В настоящее время совместно с министерством имущественных отношений идет работа по оформлению объекта в собственность Самарской области, после чего он будет передан в оперативное управление подведомственному учреждению минспорта - ГАУ СО «Самара Арена».

 Объект включает футбольный манеж с искусственным футбольным полем размером 105*68 метров и зрительской трибуной, а также двухэтажный административно-бытовой блок с раздевалками, тренажерными залами и медпунктом.

Развитие спортивной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений программы социально-экономического развития Самарской области. В наступающем 2025 году в регионе появится свыше 75 новых спортивных объектов.

Фото: Минспорта региона

Теги: В центре внимания Футбол

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