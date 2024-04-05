В Тольятти состоялась спартакиада Специальной олимпиады Самарской области

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В пятницу, 5 апреля, в Тольятти в легкоатлетическом манеже, возведенном по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», состоялась спартакиада Специальной олимпиады Самарской области.



В программу спартакиады вошли соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, пауэрлифтингу, бочче, адаптивному тхэквондо, художественной гимнастике и инклюзивной художественной гимнастике. В них участвовали более 300 лиц с инвалидностью и около 300 обычных спортсменов – всего более 600 человек.



Соревнования проводятся в рамках проекта «Инклюзивный спорт для всех».



Проведение инклюзивных спортивных соревнований способствует улучшению навыков выстраивания отношений между обычными людьми и людьми с инвалидностью, а также вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото: минспорта СО