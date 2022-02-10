Военнослужащий Приволжского округа Росгвардии, конькобежец, стал призером Олимпиады

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Военнослужащий спортивной команды Приволжского округа Росгвардии капитан Семен Елистратов завоевал в шорт-треке на дистанции 1500 метров бронзовую медаль 24-х Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Капитан Елистратов - заслуженный мастер спорта России. В сборной России с 2007 года. На Олимпиаде-2014 года он становился чемпионом в эстафете, а на Олимпийских играх 2018 года на дистанции 1500 метров также завоевал бронзовую медаль. Кроме того, спортсмен является многократным чемпионом мира и России по шорт-треку.

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил капитана Семена Елистратова, с наградой отметив, что спортсмен проявил чемпионский характер и занял достойное место на Олимпиаде.