В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

В универсальном комплексе "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Самарской области.
За право называться лучшей школьной баскетбольной командой сражались юноши и девушки сборных команд муниципальных образований. Всего в сезоне 2021/22 приняли участие 35 команд.
Итоги регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»:
Девушки:
м.р. Ставропольский;
Советский район (г.о. Самара);
Октябрьский район (г.о. Самара).
MVP - Хлепитько Екатерина (м.р. Ставропольский).
Юноши:
г.о. Сызрань;
м.р. Волжский (пгт. Рощинский);
г.о. Новокуйбышевск.
MVP - Тарбеев Александр (г.о. Сызрань).
Фото: минспорта СО