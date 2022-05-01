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В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

1 мая 2022 15:36
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Всего в сезоне 2021/22 приняли участие 35 команд.

В универсальном комплексе "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Самарской области.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой сражались юноши и девушки сборных команд муниципальных образований. Всего в сезоне 2021/22 приняли участие 35 команд.

Итоги регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»:
Девушки:
м.р. Ставропольский;
Советский район (г.о. Самара);
Октябрьский район (г.о. Самара).
MVP - Хлепитько Екатерина (м.р. Ставропольский).

Юноши:
г.о. Сызрань;
м.р. Волжский (пгт. Рощинский);
г.о. Новокуйбышевск.
MVP - Тарбеев Александр (г.о. Сызрань).

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия

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