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«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 

24 августа 2022 18:31
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В Самару съехались свыше 160 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации.

В юбилейном 35-м турнире принимают участие международные гроссмейстеры и начинающие шашисты. В Самару съехались свыше 160 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации.

Состязания проходят в турнирах с раздельным зачетом у мужчин и женщин, а также у юношей и девушек в четырех возрастных категориях: до 9 лет, до 11 лет, до 14 лет и до 17 лет.

«Волжские зори» - один из старейших турниров в стране. Идейным вдохновителем и основателем турнира был заслуженный тренер России, первый президент федерации шашек Самарской области А.Я. Рабинович. С 2009 года соревнования проводятся в память о нем.

«Мы гордимся историей и замечательными традициями шашечного турнира «Волжские зори». Отрадно, что интеллектуальный спорт пользуется большой популярностью у современной молодежи. От всей души желаю не останавливаться на достигнутом, активно развиваться и воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго», - поздравила с юбилеем руководитель управления развития спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Наталья Мачалова.

 

Фото:    ru.freepik.com

Теги: Мероприятия

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