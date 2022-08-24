«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 

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В юбилейном 35-м турнире принимают участие международные гроссмейстеры и начинающие шашисты. В Самару съехались свыше 160 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации.



Состязания проходят в турнирах с раздельным зачетом у мужчин и женщин, а также у юношей и девушек в четырех возрастных категориях: до 9 лет, до 11 лет, до 14 лет и до 17 лет.



«Волжские зори» - один из старейших турниров в стране. Идейным вдохновителем и основателем турнира был заслуженный тренер России, первый президент федерации шашек Самарской области А.Я. Рабинович. С 2009 года соревнования проводятся в память о нем.



«Мы гордимся историей и замечательными традициями шашечного турнира «Волжские зори». Отрадно, что интеллектуальный спорт пользуется большой популярностью у современной молодежи. От всей души желаю не останавливаться на достигнутом, активно развиваться и воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго», - поздравила с юбилеем руководитель управления развития спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Наталья Мачалова.

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