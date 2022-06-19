В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 

129

В Самарском военном госпитале прошло выступление основателя музыкального коллектива «СерьГа» Сергея Галанина для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), принимавших участие в специальной операции на Украине. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Медицинского работника.

Музыкант выступил перед собравшимися в актовом зале госпиталя, с концертной программой, содержащей в себе песни собственного сочинения, известные песни других авторов и композиции патриотической направленности. Зрители не смогли сдержать эмоций и подпевали исполнителю.

«Вы видите, сразу у всех поднялось настроение, все немного отвлекаются. Я знал, что все мы будем чувствовать себя в едином пространстве» - прокомментировал свое выступление Сергей Галанин.

Мероприятие было организованно агитбригадой Дома офицеров Самарского гарнизона. Ранее она проехала свыше 2,5 тысяч километров и организовала концерт ансамбля «Волжские казаки» в пункте тылового обеспечения для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО