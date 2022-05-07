Братья-близнецы с особенностями развития прокатились на «Искандер-М» на генеральной репетиции парада в Самаре

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Военнослужащие общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) исполнили пожелание двух братьев-близнецов с особенностями развития Михаила и Алексея Богомоловых, прокатив их на передовом оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер-М» в ходе проведения генеральной репетиции Парада Победы.

С самого детства для юношей визит на парад превращался в прогулку мечты. Военная техника и парадные расчёты манили братьев. Им всегда хотелось занять место в строю. Отец близнецов решил рассказать о желании своих сыновей исполняющему обязанности командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО – полковнику Павлу Олексюку. Павел Петрович проникся уважением к просьбе: юношам выдали форму времен Великой Отечественной войны и посадили их в кабину пусковой установки ОТРК «Искандер-М».

Вместе с парадным расчетом комплекса, братья приняли участие в репетиции парада Победы. После завершения мероприятия отец близнецов поблагодарил военнослужащих и отметил что его дети запомнят этот день на всю жизнь.

Всего к военному параду 9 мая в Самаре будет привлечено около 1,8 тыс. военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Механизированная колонна будет представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, ОТРК «Искандер-М», машинами «Урал» с буксируемыми противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира» и зенитными установками ЗУ-23. В парадном строю пройдет более 20 единиц техники и около 1,8 тыс. личного состава, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: ЦВО

Фото: ЦВО