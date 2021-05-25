Вадим Андреев – генеральный директор ПФК "Крылья Советов"

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24 мая решением Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" генеральным директором клуба стал Вадим Андреев.

Вадим Андреев окончил Университет Саутгемптона СОЛЕНТ в Англии по специальности "Футбольный бизнес и управление стадионами аккредитованного RICS".

С 2016 по 2019 Вадим Андреев работал начальником Управления Эксплуатации в ФГУП "Спорт-Инжиниринг" при Министерстве Спорта Российской Федерации. На этой должности создавал и формировал штат эксплуатации для 7 федеральных стадионов Чемпионата Мира Россия 2018, взаимодействовал с федеральными и региональными органами власти, был ответственным за кооперацию с руководством ФИФА за соблюдение по соответствию стадионов требований ФИФА от структуры заказчика строительства, отвечал за сдачу в эксплуатацию и эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 и разрабатывал бизнес-концепцию наследия стадионов после проведения ЧМ-2018.

С 2019 по настоящее время работал руководителем проекта в банке "Солидарность" в Приволжском Федеральном Округе РФ. На этой должности занимался расширением региональной сети филиалов банка в ПФО, привлечением и ведением ключевых клиентов в ПФО и сотрудничеством с Правительством Самарской области по развитию стадиона "Солидарность Арена", сообщается на сайфте ФК.