Я нашел ошибку
Главные новости:
Станцию «Красный Кряжок» в Самаре переименовали
Станцию «Красный Кряжок» в Самаре переименовали
В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму
В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму
Тольяттинец за деньги зарегистрировал в частном доме 133 иностранцев
Тольяттинец за деньги зарегистрировал в частном доме 133 иностранцев
В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору
В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору
Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку
Тольяттинский госуниверситет открывает всероссийскую выставку
Вадим Андреев – генеральный директор ПФК "Крылья Советов"
Вадим Андреев – генеральный директор ПФК "Крылья Советов"
Резиденты Жигулевской долины участвуют в Startup Village 2021
Резиденты Жигулевской долины участвуют в Startup Village 2021
Жителям Самарской области обещают грозу
Жителям Самарской области обещают грозу
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.53
-0.05
EUR 89.69
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Вадим Андреев – генеральный директор ПФК "Крылья Советов"

25 мая 2021 10:53
66
Вадим Андреев – генеральный директор ПФК "Крылья Советов"

24 мая решением Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" генеральным директором клуба стал Вадим Андреев. 

Вадим Андреев окончил Университет Саутгемптона СОЛЕНТ в Англии по специальности "Футбольный бизнес и управление стадионами аккредитованного RICS".

С 2016 по 2019 Вадим Андреев работал начальником Управления Эксплуатации в ФГУП "Спорт-Инжиниринг" при Министерстве Спорта Российской Федерации. На этой должности создавал и формировал штат эксплуатации для 7 федеральных стадионов Чемпионата Мира Россия 2018, взаимодействовал с федеральными и региональными органами власти, был ответственным за кооперацию с руководством ФИФА за соблюдение по соответствию стадионов требований ФИФА от структуры заказчика строительства, отвечал за сдачу в эксплуатацию и эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 и разрабатывал бизнес-концепцию наследия стадионов после проведения ЧМ-2018.

С 2019 по настоящее время работал руководителем проекта в банке "Солидарность" в Приволжском Федеральном Округе РФ. На этой должности занимался расширением региональной сети филиалов банка в ПФО, привлечением и ведением ключевых клиентов в ПФО и сотрудничеством с Правительством Самарской области по развитию стадиона "Солидарность Арена", сообщается на сайфте ФК.

Теги: "Крылья Советов" футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Иван Сергеев: Хочу поблагодарить болельщиков, они были очень достойны победы
13 мая 2021, 10:04
Иван Сергеев: Хочу поблагодарить болельщиков, они были очень достойны победы
Лучший бомбардир Иван Сергеев ответил на вопросы после финала Кубка России. Футбол в Самаре
544
Игорь Осинькин: Мы не выиграли, но не стыдно
13 мая 2021, 09:03
Игорь Осинькин: Мы не выиграли, но не стыдно
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин и автор гола в ворота "Локомотива" Владислав Сарвели рассказали об игре. Футбол в Самаре
524
Сергей Корниленко в своём прощальном матче довел победный счет до 6:0.
08 мая 2021, 17:06
"Крылья Советов" - "Краснодар-2" - 6:0
Сергей Корниленко в своём прощальном матче довел победный счет до 6:0. Футбол в Самаре
1654
В центре внимания
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
25 мая 2021  09:30
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
Экология
109
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
24 мая 2021  13:42
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
406
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
24 мая 2021  11:51
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Экология
380
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
24 мая 2021  11:40
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
Общество
348
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
992
Весь список