В Тольятти состоялся I турнир НПЦ БАС «Самара» по гонкам дронов и спортивному программированию

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В Тольятти на территории завода «Транспорт будущего» впервые состоялись областные соревнования по гонкам дронов и спортивному программированию – первый турнир научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы «Самара».

Турнир включал официальное спортивное мероприятие – Кубок Самарской области по виду спорта «гонки дронов» в дисциплине «технический симулятор», любительские соревнования среди школьников, студентов и всех желающих по пилотированию дронов класса 75 и 200 мм на трассах и хакатон по спортивному программированию, задача которого была написать программу для дрона.

Соревнования посетили вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и министр спорта Лидия Рогожинская.

Победителем во всех трех дисциплинах гонок дронов стал 12-летний тольяттинец Дмитрий Светлов. В число призеров соревнований также вошли Даниил Сумальчиков, Егор Алимов и Максим Епифанов.

В соревнованиях по спортивному программированию победу одержала команда Самарского государственного технического университета в составе: Арсений Федоров, Даниил Кудрявцев, Матвей Степанов, Никита Беляков, Константин Кузнецов. Серебро – у команды Поволжского государственного колледжа, бронза – у студентов Самарского государственного экономического университета.

Фото: Федерация спортивного программирования Самарской области/скриншот видео