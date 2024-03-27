В Тольятти состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартс

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В Тольятти в легкоатлетическом манеже, возведенном по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартс.

Участие в соревнованиях принимали мужчины и женщины в личном и в парном разряде, в утешительном турнире "Самарская лука" и в Кубке федерации дартс Самарской области, а также команды субъектов ПФО – в командном турнире в рамках чемпионата ПФО.

Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 9 регионов России – 118 мужчин и 42 женщины.

Среди женщин лучшие результаты показали представительницы сборной Удмуртии. Они выиграли командный турнир и взяли золото в личном и парном разрядах усилиями мастера спорта международного класса Марины Фадеевой и ее подруги по команде Натальи Фефиловой.

У команды Самарской области в составе: Татьяна Елистратова, Милена Никишова – бронза в парном разряде.

Среди мужчин в командных соревнованиях первенствовала также сборная Удмуртии. Сборная Самарской области в составе: Михаил Мишин, Олег Никишов, Владимир Чихаривский, Анатолий Калачев, Сергей Петин – выиграла бронзу.

В личном турнире у мужчин чемпионом ПФО стал Юрий Бакшаев из Нижегородской области, в парном победили Роман Обухов и Дмитрий Жаворонков, представляющие Пензенскую область. У сборной Самарской области – серебро в парном разряде.

Соревнования организованы федерацией дартс Самарской области при поддержке регионального министерства спорта. Проведение соревнований окружного уровня способствует росту числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по решению президента РФ. В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: федерация дартс Самарской области