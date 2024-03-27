Я нашел ошибку
Главные новости:
Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги Обход города Тольятти.
В Правительстве Самарской области обсудили ход строительства нового моста через Волгу
Недавно такая срочная операция потребовалась 67-летнему жителю Октябрьска.
С начала года сызранские кардиохирурги провели 130 экстренных операций при инфаркте миокарда
Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства.
«Производительность труда»: ещё три компании региона вступили в нацпроект 
Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 9 регионов России – 118 мужчин и 42 женщины.
В Тольятти состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартс
Участие в финале принимали две сборные Самарской области. Обе команды смогли выйти в плей-офф по результатам группового этапа.
Сборная Самарской области выиграла бронзу первенства России по баскетболу
В итоговых соревнованиях участвовали ребята из 69 регионов – более 600 участников, результаты шли в личный зачёт.
Юнармейцы самарского отряда «Алмаз» стали лучшими в России на спартакиаде по военно-спортивному многоборью
Представители сборной команды Самарской области на играх выступили в двух дисциплинах – парасноуборде и керлинге на колясках.
Спортсмены Самарской области стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Запланированы авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11 854,1 гектаров.
В Самарской области начинается подготовка к обработке леса от вредителей
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 100.41
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартс

27 марта 2024 17:38
93
Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 9 регионов России – 118 мужчин и 42 женщины.

В Тольятти в легкоатлетическом манеже, возведенном по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартс.

Участие в соревнованиях принимали мужчины и женщины в личном и в парном разряде, в утешительном турнире "Самарская лука" и в Кубке федерации дартс Самарской области, а также команды субъектов ПФО – в командном турнире в рамках чемпионата ПФО.

Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 9 регионов России – 118 мужчин и 42 женщины.

Среди женщин лучшие результаты показали представительницы сборной Удмуртии. Они выиграли командный турнир и взяли золото в личном и парном разрядах усилиями мастера спорта международного класса Марины Фадеевой и ее подруги по команде Натальи Фефиловой.

У команды Самарской области в составе: Татьяна Елистратова, Милена Никишова – бронза в парном разряде.

Среди мужчин в командных соревнованиях первенствовала также сборная Удмуртии. Сборная Самарской области в составе: Михаил Мишин, Олег Никишов, Владимир Чихаривский, Анатолий Калачев, Сергей Петин – выиграла бронзу.

В личном турнире у мужчин чемпионом ПФО стал Юрий Бакшаев из Нижегородской области, в парном победили Роман Обухов и Дмитрий Жаворонков, представляющие Пензенскую область. У сборной Самарской области – серебро в парном разряде.

Соревнования организованы федерацией дартс Самарской области при поддержке регионального министерства спорта. Проведение соревнований окружного уровня способствует росту числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по решению президента РФ. В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото: федерация дартс Самарской области

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На ООО «БСГ» завершен пилотный проект по внедрению методик бережливого производства.
26 марта 2024, 16:19
«Производительность труда»: нацпроект помог тольяттинской компании улучшить производство
На ООО «БСГ» завершен пилотный проект по внедрению методик бережливого производства. Новости Тольятти
329
"Сейчас туберкулез излечим. Всем пациентам, у кого выявлено заболевание, проводим целевую, персонифицированную терапию".
24 марта 2024, 15:16
Тольяттинский врач-фтизиатр рассказал о возможностях борьбы с туберкулёзом
"Сейчас туберкулез излечим. Всем пациентам, у кого выявлено заболевание, проводим целевую, персонифицированную терапию". Здравоохранение
809
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.
22 марта 2024, 15:44
Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций
Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые. Здравоохранение
925
В центре внимания
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
175
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
222
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
423
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
979
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
363
Весь список