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В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута

14 сентября 2021 13:14
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В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута

В череде мероприятий, проводимых на прошедшей неделе в Тольятти в рамках Первого детского фестиваля гимнастики имени четырехкратного чемпиона Олимпийских игр Алексея Немова, выделялся V турнир ARSENAL FIGHTING по Street Workout в рамках Кубка Главы Тольятти.

Состязания, прошедшие 11 сентября на новой специализированной площадке для занятий уличной гимнастикой, расположившейся в Автозаводском районе на бульваре Космонавтов, собрали немало зрителей - любителей диковинных зрелищ, энтузиастов воркаута, случайных прохожих. За скоротечным, динамичным действом наблюдало немало почетных гостей, среди которых были руководители департаментов городской администрации и сам Глава городского округа Николай Ренц, прокурор города Вячеслав Бобровский, главврач горбольницы № 5 Алексей Кирсанов, главный инфекционист Тольятти Николай Каравашкин, партнеры соревнований, известные спортсмены.

- Мероприятия по Street Workout мы проводим уже четыре года совместно с прокуратурой города Тольятти под лозунгом «Дворовый спорт против наркотиков». Турниры набирают обороты, становятся визитной карточкой областной федерации воркаута. Надеемся, что и в дальнейшем этот вид спорта продолжит свое активное развитие, - отметил на церемонии открытия соревнований президент клуба ARSENAL FIGHTING и Федерации кикбоксинга Тольятти, тренер по кикбоксингу и ММА Арсен Джалилов. Он также выразил признательность за поддержку турнира руководству городской администрации, прокуратуре города, партнерам соревнований. В свою очередь, Глава Тольятти Николай Ренц поблагодарил президента спортивного клуба ARSENAL FIGHTING за поддержку популярного у молодежи спортивного направления и за организацию турниров, подобных нынешнему.

- Для органов прокуратуры является приоритетным осуществление деятельного надзора за исполнением законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, за соблюдением прав и законных интересов молодежи и несовершеннолетних граждан в этой сфере. А занятия спортом, физкультурой прививают им здоровый образ жизни, формируя здоровое поколение, что является залогом благополучного будущего нашего общества, - подчеркнул в своей речи прокурор г. Тольятти Вячеслав Бобровский.

Кубок победителя в популярной дисциплине уличной гимнастики - Street Workout разыгрывали по олимпийской системе восемь спортсменов, по четыре от Тольятти и Самары, прошедшие жесткий предварительный отбор. Выступления шли парами, победитель пары проходил в следующий круг. Судьям, в числе которых были один из первых организаторов соревнований по данному виду спорту Сергей Полищук, победитель III турнира ARSENAL FIGHTING по Street Workout Владимир Мамаев и победитель IV турнира Дмитрий Веревкин, выпала сложная задача – объективно оценить ловкость, силу и выносливость соперников. Притом, что все они состязались практически на равных! И победители в большинстве случаев определялись раздельным решением судей.

Вечером того же дня участники и организаторы Кубка Главы г. о. Тольятти по стрит-воркауту наравне с тысячами горожан и гостей города стали свидетелями незабываемого финального шоу Первого детского фестиваля гимнастики имени Алексея Немова в ледовом дворце «Лада-Арена».

Теги: Тольятти

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