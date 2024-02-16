В Тольятти проходит первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет

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Сегодня - первый день первенства России по легкой атлетике (в помещении) среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в Тольятти в стенах легкоатлетического манежа, построенного по федеральному проекту "Спорт - норма жизни".



Состязаются более 750 спортсменов из 65 регионов России. В торжественной церемонии открытия первенства приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, председатель областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук и заместитель исполнительного директора Всероссийской федерации легкой атлетики Юлия Логинова, которые напутствовали молодых спортсменов и пожелали им показать максимальные результаты.

Фото: минспорта СО