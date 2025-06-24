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Установка таких площадок запланирована у школ №3, №15 и №93 и у гимназии №39. В настоящее время муниципалитет готовит основания для установки площадок.
В Тольятти появятся новые площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО
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В Тольятти появятся новые площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО

24 июня 2025 17:45
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Установка таких площадок запланирована у школ №3, №15 и №93 и у гимназии №39. В настоящее время муниципалитет готовит основания для установки площадок.

По госпрограмме «Спорт России» и в рамках подготовки Самарской области к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в нашем регионе идет возведение новых спортивных сооружений.

Работы стартовали на территории Тольятти. Здесь появятся новые площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Это типовые площадки с резиновым покрытием и оборудованием: скамьями, турниками, рукоходами, тренажерами, сектором для прыжка в длину.

Установка таких площадок запланирована у школ №3, №15 и №93 и у гимназии №39. В настоящее время муниципалитет готовит основания для установки площадок. Работы идут по графику.

Всего в 2025 году в Самарской области появится около 100 новых спортивных сооружений. Развитие инфраструктуры улучшит условия для занятий физической культурой и спортом, что в свою очередь будет способствовать укреплению здоровья населения и решать задачи национальных проектов России.

 

Фото:   администрация Тольятти

Теги: Тольятти

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