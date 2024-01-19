В Тольятти подвели итоги 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ

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19 января в Тольятти состоялось торжественное подведение итогов 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ.



Приветственный адрес федерации направил министр спорта России Олег Матыцин.



Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой. Он вручил благодарственные письма руководителю областной федерации каратэ Александру Юдину и врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской.



Также гостем торжественного вечера стал главный тренер сборной России Исламутдин Эльдарушев.



Награды получили члены федерации, тренеры, ветераны спорта и действующие спортсмены - от заслуженных чемпионов до представителей юного поколения, а также спортсмены с ОВЗ - победители сурдлимпийских соревнований.



В Самарской области каратэ занимаются более 2200 человек. Отделения по виду спорта открыты в 7 городах губернии. За 10-летний период спортсмены Самарской области завоевали свыше 700 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. В губернии проводится ежегодный турнир "Кубок Дружбы" с участием спортсменов из разных регионов страны и из-за рубежа, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО