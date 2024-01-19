Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой.
В Тольятти подвели итоги 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный, порывистый ветер, метель, ограниченная видимость).
Временно ограничено движение для региональных автобусов и маршрутного транспорта на участках федеральных дорог
Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.
РЖД планирует запустить первый полностью беспилотный поезд в 2026 году
Так, только в ночь на 19 января в расчистке самарских улиц задействовали 250 единиц специализированной техники и 87 дорожных рабочих, которые трудились вручную.
В Самаре расчистка дорог ведется под пристальным вниманием специалистов и общественников
Это самый резкий рост с 2008 года.
Росстат: перелеты по России в «экономе» подорожали на 22% за год
Она похитила денежные средства организации на сумму не менее 950 тысяч рублей.
Сотрудница самарской микрокредитной организации предстанет перед судом за мошенничество
Между ними произошла ссора на почве ревности.
Самарец, убивший своего знакомого во время пьяной драки, предстанет перед судом
Он получил перелом голеностопа.
Мэр Каменск-Шахтинска поскользнулся у здания администрации и сломал ногу
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.31
EUR 96.59
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти подвели итоги 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ

19 января 2024 22:32
107
Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой.

19 января в Тольятти состоялось торжественное подведение итогов 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ.

Приветственный адрес федерации направил министр спорта России Олег Матыцин.

Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой. Он вручил благодарственные письма руководителю областной федерации каратэ Александру Юдину и врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской.

Также гостем торжественного вечера стал главный тренер сборной России Исламутдин Эльдарушев.

Награды получили члены федерации, тренеры, ветераны спорта и действующие спортсмены - от заслуженных чемпионов до представителей юного поколения, а также спортсмены с ОВЗ - победители сурдлимпийских соревнований.

В Самарской области каратэ занимаются более 2200 человек. Отделения по виду спорта открыты в 7 городах губернии. За 10-летний период спортсмены Самарской области завоевали свыше 700 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. В губернии проводится ежегодный турнир "Кубок Дружбы" с участием спортсменов из разных регионов страны и из-за рубежа, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 С участием 103 спортсменов 12-14 лет из разных городов региона.
19 января 2024, 14:09
В Тольятти состоялись областные соревнования по тхэквондо "Тольятти опен"
 С участием 103 спортсменов 12-14 лет из разных городов региона. Спорт
316
В первый день февраля на набережной стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3-4 февраля фестивалем «ВьюгаФест».
16 января 2024, 15:19
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
В первый день февраля на набережной стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3-4... Новости Тольятти
710
Фестиваль «Жигулевская миля 2024» состоится с 7 по 11 февраля. Задача участников - развить максимальную скорость на одной из двух основных трасс.
15 января 2024, 17:06
В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
Фестиваль «Жигулевская миля 2024» состоится с 7 по 11 февраля. Задача участников - развить максимальную скорость на одной из двух основных трасс. Туризм
713
В центре внимания
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
355
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
348
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
319
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
516
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
18 января 2024  14:01
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
646
Весь список