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В Тольятти определили победителей соревнований по рукопашному бою среди сотрудников ГУ МЧС России по Самарской области

24 мая 2022 12:12
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В Тольятти определили победителей соревнований по рукопашному бою среди сотрудников ГУ МЧС России по Самарской области

В Тольятти, в физкультурно-спортивном комплексе «Союз», прошли соревнования по рукопашному бою среди сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.

Турнир проводился в рамках Спартакиады Главного управления в соответствии с календарным планом проведения основных спортивных мероприятий на 2022 год.

Спортсмены соревновались в личном и командном зачете. В различных весовых категориях.

За победу боролись 4 команды, в каждой из которых по 8 человек.

В результате упорной борьбы на татами призовые места распределились следующим образом:

На I место пьедестала почета поднялась команда 3 отряда ФПС ГПС (г. Самара);

II место заняла команда 31 отряда ФПС ГПС (г. Тольятти);

III место у команды 7 отряда ФПС ГПС (г. Сызрань).

 

Теги: МЧС

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