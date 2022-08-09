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В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
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В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника

9 августа 2022 13:45
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В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника

В субботу, 13 августа, в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника. С 1939 года ежегодно во вторую субботу августа в России празднуют этот день. В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований. Центральной площадкой празднования дня спорта и здорового образа жизни станет вторая очередь самарской набережной р. Волги.

Старт основной программы главного спортивного праздника года в 16.00. Всех гостей приглашают принять участие в масштабном спортивном квесте. Он будет состоять из 8 «станций»: армрестлинг, искусственный скалодром, мини-гольф, лазерный тир, северная ходьба, ГТО, надувная полоса препятствий, тесты на знание ЗОЖ. Для самых юных участников разработан детский квест, состоящий из нескольких «станций»: детская страна, настольные игры, аквагрим и парк аттракционов. Ни один участник детского квеста не останется без памятного сувенира!

Для гостей и жителей Самарской области будет организована акция по заполнению тематических открыток «Спасибо, парни!», будет работать выставка военных артефактов и пункт отбора на военную службу по контракту «Самарский батальон».

С четырех часов дня начнут работу интерактивная площадка авиамодельного спорта и федерации кинологического спорта. А волейбольный клуб «Нова» предложит гостям спортивного праздника сразиться в товарищеском матче. Также участники и гости праздника смогут познакомиться с молодым и развивающимся в Самарском регионе видом спорта «Сквош».

Региональная спортивная школа олимпийского резерва №5 подготовила показательные выступления и мастер-классы от воспитанников школы, неоднократных чемпионов и призеров международных и всероссийских турниров по фехтованию.

Федерация баскетбола проведет мастер-классы на мобильном баскетбольном корте 3х3. Спортивный клуб «Мега-Лада» представит мототехнику, на которой все желающие смогут сфотографироваться со спортивными мотоциклами и талисманом клуба рысью Лаки.

На площадке региональной спортивной федерации футбола пройдут мастер-классы и консультациями от специалистов федерации, а также будет работать 3D-фотозона.

В рамках праздника состоится финальный этап фестиваля единоборств «АйкиЛето 2022». Он будет состоять из 2-х частей: открытые мастер-классы от обладателя 6-го дана айкидо Дмитрия Цапаева и показательные выступления участников – детских коллективов и секций айкидо Самарской области.

В пляжной зоне набережной будут работать площадки по пляжному футболу, пляжному волейболу, пляжному теннису и регби. В акватории второй очереди набережной реки Волги пройдет парусная регата. Показательные выступления представят спортсмены-парашютисты Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.

Региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» организует работу информационно-методического центра, где любой желающий сможет зарегистрироваться в электронной базе комплекса ГТО и выполнить в тестовом режиме ряд нормативов. Также в поддержку здорового образа жизни развернется работа объединенного лектория от специалистов ЗОЖ и психологов Самарского областного центра медицинской профилактики, специалистов спортивных клубов и организаций.

Областное министерство спорта совместно с администрацией городского округа Самара представят аллею спортивных школ и организаций, где представители учреждений расскажут о достижениях своих воспитанников и ответят на вопросы гостей.

На центральной сцене у бассейна ЦСК ВВС пройдут выступления спортивных клубов и федераций, профессиональных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов. В 16:00 на медиаэкранах сцены начнется онлайн-трансляция матча чемпионата России по футболу между командами «Локомотив» и «Крылья Советов».

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника станет легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединит участников на дистанциях 1586 метров, 5 и 10 километров. Участники ночного забега смогут принять участие во флешмобе «Za спорт!», выстроившись c фонариками в форме буквы «Z». Светящийся в темноте символ борьбы за правду и мир будет виден с высоты птичьего полета. Так самарцы еще раз выкажут поддержку воинам-участникам специальной военной операции на Украине.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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