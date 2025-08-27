в Самарской области завершился ежегодный турнир «Лето с футбольным мячом»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самарской области завершился ежегодный турнир «Лето с футбольным мячом»

27 августа 2025 12:54
149
в Самарской области завершился ежегодный турнир «Лето с футбольным мячом»

26 августа в Самарской области завершился ежегодный турнир «Лето с футбольным мячом» среди дворовых команд, команд оздоровительно-спортивных лагерей и лагерей дневного пребывания.

Турнир проходил в течение всего лета. Участие в нем приняли все 37 муниципальных образований Самарской области. К занятиям футболом были привлечены несколько тысяч мальчиков и девочек из разных городов и сел региона - они стали участниками первого этапа. 96 команд приняли участие в зональных соревнованиях, 24 вышли в финал.

Помимо футбольных соревнований, турнир «Лето с футбольным мячом» включал конкурсы фотографий, рисунков и видеороликов на тему футбола, спорта и здорового образа жизни.

В финальный день состоялся товарищеский матч между сборной финалистов турнира и сборной ветеранов «Крыльев Советов» и мастер-классы от профессиональных футболистов и футболисток.

 Награждение победителей и призеров футбольного турнира и творческих конкурсов провели первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев и другие почетные гости.

 Организаторами турнира выступили министерство спорта (ГАУ СО «ОЦСМ») и министерство образования Самарской области, региональное отделение Российского военно-исторического общества, Самаркая областная федерация футбола, ПФК «Крылья Советов», ФК «Акрон», ЖФК «Крылья Советов».

Фото Максим Калинкин

Теги: Футбол

Новости по теме
Первую площадку для мини-футбола открыли в детском саду №375 в Самаре
27 августа 2025, 12:36
Первую площадку для мини-футбола открыли в детском саду №375 в Самаре
Площадь спортивной мини-футбольной площадки в детском саду №375 составляет 280 квадратных метров. Спорт
155
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
27 августа 2025, 11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов". Футбол в Самаре
175
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
15 августа 2025, 13:35
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В пятницу, 15 августа, в Самаре стартует шестой этап чемпионата России по пляжному футболу. Спорт
555
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
