26 августа в Самарской области завершился ежегодный турнир «Лето с футбольным мячом» среди дворовых команд, команд оздоровительно-спортивных лагерей и лагерей дневного пребывания.

Турнир проходил в течение всего лета. Участие в нем приняли все 37 муниципальных образований Самарской области. К занятиям футболом были привлечены несколько тысяч мальчиков и девочек из разных городов и сел региона - они стали участниками первого этапа. 96 команд приняли участие в зональных соревнованиях, 24 вышли в финал.

Помимо футбольных соревнований, турнир «Лето с футбольным мячом» включал конкурсы фотографий, рисунков и видеороликов на тему футбола, спорта и здорового образа жизни.

В финальный день состоялся товарищеский матч между сборной финалистов турнира и сборной ветеранов «Крыльев Советов» и мастер-классы от профессиональных футболистов и футболисток.

Награждение победителей и призеров футбольного турнира и творческих конкурсов провели первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев и другие почетные гости.

Организаторами турнира выступили министерство спорта (ГАУ СО «ОЦСМ») и министерство образования Самарской области, региональное отделение Российского военно-исторического общества, Самаркая областная федерация футбола, ПФК «Крылья Советов», ФК «Акрон», ЖФК «Крылья Советов».

Фото Максим Калинкин