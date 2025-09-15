Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
В Самарской области завершились сразу два чемпионата Приволжского округа Росгвардии

15 сентября 2025 10:34
152
В Самарской области завершились сразу два чемпионата Приволжского округа Росгвардии

Самарские росгвардейцы стали победителями одного из них.

На базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области и Центра подготовки личного состава Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ в Тольятти завершились два масштабных спортивных события. В течение нескольких дней здесь проходили окружные чемпионаты по летнему офицерскому троеборью и по военно-прикладному спорту.

За звание сильнейших боролись представители территориальных органов и воинских частей Росгвардии, дислоцированных на территории четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа.

Летнее офицерское троеборье потребовало от участников продемонстрировать разностороннюю подготовку. Спортсмены состязались в трех дисциплинах: плавании, легкоатлетическом кроссе и стрельбе из пистолета Макарова. Победители были определены по сумме набранных очков во всех видах программы.

Не менее интенсивной была программа чемпионата по военно-прикладному спорту. Сотрудникам и военнослужащим войск правопорядка предстояло преодолеть беговые дистанции на 400 метров и 3 километра, метнуть гранату на точность, а также показать свое мастерство в плавании с автоматом в форме и берцах. Согласно правилам, все испытания участники проходили в полевой форме одежды, что создавало дополнительную нагрузку и усложняло выполнение поставленных задач.

В результате упорной борьбы победителями чемпионата по летнему офицерскому троеборью стали представители Управления Росгвардии по Самарской области. Второе место заняли военнослужащие саровского соединения, замкнули тройку лидеров спортсмены из Управления Росгвардии по Нижегородской области.

В командном зачете победителями чемпионата по военно-прикладному спорту стали спортсмены Управления Росгвардии по Пензенской области. «Серебро» у команды Управления Росгвардии по Пермскому краю, третьими стали военнослужащие тольяттинского Центра подготовки личного состава Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ.

По итогам соревнований будут сформированы сборные команды-победители из спортсменов, показавших лучшие результаты в каждой дисциплине. Именно им предстоит отстаивать честь Приволжского округа ВНГ России на всероссийских чемпионатах войск национальной гвардии.

Теги: Росгвардия

