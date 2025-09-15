В Самарской области завершились сразу два чемпионата Приволжского округа Росгвардии

152

Самарские росгвардейцы стали победителями одного из них.

На базе ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области и Центра подготовки личного состава Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ в Тольятти завершились два масштабных спортивных события. В течение нескольких дней здесь проходили окружные чемпионаты по летнему офицерскому троеборью и по военно-прикладному спорту.

За звание сильнейших боролись представители территориальных органов и воинских частей Росгвардии, дислоцированных на территории четырнадцати субъектов Приволжского федерального округа.

Летнее офицерское троеборье потребовало от участников продемонстрировать разностороннюю подготовку. Спортсмены состязались в трех дисциплинах: плавании, легкоатлетическом кроссе и стрельбе из пистолета Макарова. Победители были определены по сумме набранных очков во всех видах программы.

Не менее интенсивной была программа чемпионата по военно-прикладному спорту. Сотрудникам и военнослужащим войск правопорядка предстояло преодолеть беговые дистанции на 400 метров и 3 километра, метнуть гранату на точность, а также показать свое мастерство в плавании с автоматом в форме и берцах. Согласно правилам, все испытания участники проходили в полевой форме одежды, что создавало дополнительную нагрузку и усложняло выполнение поставленных задач.

В результате упорной борьбы победителями чемпионата по летнему офицерскому троеборью стали представители Управления Росгвардии по Самарской области. Второе место заняли военнослужащие саровского соединения, замкнули тройку лидеров спортсмены из Управления Росгвардии по Нижегородской области.

В командном зачете победителями чемпионата по военно-прикладному спорту стали спортсмены Управления Росгвардии по Пензенской области. «Серебро» у команды Управления Росгвардии по Пермскому краю, третьими стали военнослужащие тольяттинского Центра подготовки личного состава Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ.

По итогам соревнований будут сформированы сборные команды-победители из спортсменов, показавших лучшие результаты в каждой дисциплине. Именно им предстоит отстаивать честь Приволжского округа ВНГ России на всероссийских чемпионатах войск национальной гвардии.