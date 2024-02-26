В Самарской области прошли первые областные соревнования по футболу на электроколясках

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В Тольятти в спортивном зале «Соцкульбыт-Автоваз» 23 февраля состоялись первые областные соревнования Самарской области по футболу на электроколясках – «Электрогол». Мероприятие прошло при поддержке Российского футбольного союза и социально ориентированной автономной некоммерческой организации «Центр содействия формирования и развития инклюзивного общества и оказания общественно полезных услуг «Шаг вперед».

Дисциплина «футбол на электроколясках» внесена во Всероссийский реестр видов спорта в декабре 2023 года и обретает популярность среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Электроколяски для футбола имеют особую конструкцию, которая позволяет наносить удары по мячу и одновременно защищает спортсмена от травм. Для игры в футбол их могут использовать люди с тяжелой формой инвалидности – травмами шейного отдела позвоночника, ДЦП и спинальной мышечной атрофией.

Футбол на электроколясках способствует физической реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью и вовлекает их в занятия физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

В первых областных соревнованиях приняли участие четыре команды: «Поспишь потом» и «Домашние драконы» из Тольятти и «Космос» и «Волжские звезды» из Самары. Победу одержала тольяттинская команда «Поспишь потом».

Гостями турнира стали представители футбольного клуба «Крылья Советов» и игроки молодежного состава команды Алексей Лысов и Илья Грибакин, которые пригласили участников турнира на ближайшую игру домашнюю игру «КС» в премьер-лиге.

Сегодня в регионе почти 36 тысяч инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые систематически занимаются адаптивной физической культурой и спортом, в том числе более 9,8 тысяч детей. Последние несколько лет среди этой категории наблюдается постоянный рост занимающихся физкультурой и спортом.

С 2019 года проводится областной Фестиваль ГТО среди инвалидов. Развивается детский адаптивный следж-хоккей, или хоккей на санях. В 2023 году в регионе был впервые проведен турнир по следж-хоккею. Активно развивается Специальное Олимпийское движение.

В январе 2024 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, чья деятельность будет направлена на развитие адаптивного спорта. В рамках работы центра предусмотрена, в том числе, организация занятий с ветеранами СВО. Сейчас в регионе уже порядка 20 ветеранов СВО занимаются спортивным метанием ножа. Кроме того, из ветеранов СВО формируются две следж-хоккейные команды при клубах «ЦСК ВВС» и «Лада».

Фото: минспорта СО