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Иван Киреев: «Сезон 2021/22, скорее всего, начнем в Самаре»

28 июня 2021 09:48
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Иван КИРЕЕВ: Сезон 2021/22, скорее всего, начнем в Самаре»

Директор тольяттинского клуба ответил на волнующие болельщиков вопросы о комплектовании состава на новый сезон в Олимп-ФНЛ, модернизации жигулевского «Кристалла» и многом другом. 

– Почему «Акрон» выбрал для проведения летнего сбора Тирасполь?

– На самом деле, не так много мест, где можно качественно провести сборы. При поиске локации исходили из того, что в Молдавии не действует визовый режим. Потенциальным новичкам можно прямым рейсом из Москвы оперативно прибыть в расположение клуба. Плюс в Тирасполе находится одна из лучших футбольных баз в Восточной Европе. Не последним фактором были и погодные условия. Мы смотрели прогноз в России и здесь. Первые полторы недели в Тирасполе была теплая погода с небольшими дождями – самая комфортная для тренировочного процесса. Наслышаны о температурных рекордах в России, поэтому считаю, что сделали правильный выбор.

– Качеством спаррингов Вы остались довольны?

– Нам заранее удалось договориться с соперниками по контрольным матчам, занявшими призовые места в Национальном дивизионе Молдавии и готовящимися к старту в квалификации еврокубков (прим. – «Шериф» – в Лиге Чемпионов, «Петрокуб» и «Святой Георгий» – в Лиге Конференций). Ни в одном матче нам не было просто, уровень сопротивления был достойный. Тренерский штаб всё нужное для себя подметил.

– Болельщиков волнует судьба Феррейры, Балановича, Верхунова, Садыкова, Чичерина, которые отсутствуют на зарубежном сборе.

– Завершился срок контрактов с клубом у Юрия Нестеренко, Павла Горбунова, Булата Садыкова, Никиты Чичерина, Гочи Гогричиани. Кто-то из них уже успел трудоустроиться на новом месте. В новом сезоне в «Акроне» их не будет. Хочется сказать спасибо парням за работу. Никита Верхунов и Василий Пьянченко продолжат свою карьеру в клубах ПФЛ. Они хотят получать более стабильную игровую практику, и их решение можно понять. «Акрон» покидает и Херман Феррейра. Он хорошо проявил себя в весенней части, его игра запала в душу многим болельщикам, но мы рассматриваем на позициях крайних защитников «лимитчиков». Легионер должен играть в основном составе, а держать Феррейру в запасе – нецелесообразно. Вопрос по кандидатуре Сергея Балановича еще не закрыт. Думаю, в ближайшее время ситуация прояснится, как и по местным игрокам – Волкову и Герюгову. В свою очередь, продлили аренду Гойло и Майровича. Дмитрий Чеповский и Даниил Кашмин находятся на просмотре во владивостокском «Динамо» и ФК «Красава» соответственно.

– В прошлом сезоне в один момент в составе «Акрона» было пять голкиперов. Чем это было вызвано?

– Перед возобновлением сезона – игрой с «Велесом» – из вратарей был готов сыграть только Сергей Волков. Даниил Колесников получил небольшое повреждение, а Гойло и Нестеренко залечивали травмы, полученные на сборах. Поэтому в спешном порядке мы дозаявили Андрея Синицына. Потом на тренировке получил травму и он, ситуация действительно нерядовая. В новый сезон войдем с тремя голкиперами – этого достаточно.

– На сколько процентов «Акрон» укомплектован, по Вашему мнению?

– Процентов на 70. Футболиста 3-4 нас еще пополнят. Мы не спешим, хотим точечно усилиться.

– Говорить о конкретных задачах на предстоящий сезон уже можно?

– Комплектование еще не завершилось, но повторюсь, мы нацелены на место в верхней части турнирной таблицы

– В СМИ также появилась информация о том, что Виктор Файзулин сложил с себя полномочия спортивного директора клуба. Как прокомментируете?

– Отчасти, это правда. У Виктора много проектов, и уделять все свое внимание делам «Акрона» ему не всегда удается. Он продолжает быть на связи с клубом, консультировать по селекционным вопросам, больше помогает в скаутской работе. На первой неделе в Москве он был на тренировках команды, так что мосты никто ни с кем не сжигал, как говорится в некоторых изданиях.

– Как обстоят дела с заменой освещения на «Кристалле»?

– К середине июля планируем завершить все работы по обновлению оборудования на световых мачтах. Это позволит проводить игры, в том числе, и в вечернее время суток. Болельщикам будет удобно приходить на футбол после работы.

– Говорилось еще и об обновлении газона в Жигулевске?

– Да, процесс немного затянулся из-за задержки в поставке нового покрытия. Итальянские производители обещают, что газон будет на месте в начале июля. Совсем скоро начнем демонтаж старого полотна. Не хотим начинать сезон на «кочкодроме» – чтобы газон мешал команде показывать хороший футбол. Поэтому мы отправили письмо на имя президента Лиги с просьбой разрешить «Акрону» начать первенство в Самаре – на «Металлурге». В начале следующей недели должно последовать решение. Ориентировочно «переезд» в Самару должен продлиться до середины августа. Постараемся сделать все возможное, чтобы ускорить процесс по укладке нового покрытия на «Кристалле».

– Билетная политика претерпит изменения? Будут ли выпущены абонементы?

– Стоимость билета, вероятно, повысится, но не существенно. Ожидаем, что команда будет показывать более солидную и приносящую результат игру. Что касается абонементов? Опять же ситуация с коронавирусом лучше не стала, а летом мы с большей долей вероятности будем проводить матчи в Самаре. Пока до конца не понимаем, какие ограничения будут действовать и вводиться в связи с новой волной заболевания по стране.

– Ситуация по строительству стадиона в Тольятти сдвинулась с мертвой точки?

– Надеемся, что да. Наконец, создана рабочая группа при администрации города, в которой пока идет выбор между строительством нового объекта и реконструкцией «Торпедо». Из позитивного на данный момент могу отметить высокую заинтересованность главы Тольятти и других профильных структур в модернизации футбольной инфраструктуры города.

Фото: Pixabay.com

Теги: «Акрон» Иван Киреев Прямая речь/Интервью Тольятти футбол

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