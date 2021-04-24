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Тольяттинцы уступили четвертой команде Олимп-ФНЛ на последних минутах «Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ) 1:2 (0:0).

Голы: 0:1 Гурциев, 1:1 Делькин (пенальти), 1:2 Магомедов (89).

24 апреля. Жигулевск. Стадион «Кристалл». 597 зрителей.

Спартак Гогниев, главный тренер «Алании»:

– Интересная и хорошая игра в нашем исполнении. Оба тайма мы действовали агрессивно, было много моментов. Переиграли «Акрон» и заслуженно выиграли. Наша команда сильна психологически: ведем, выглядим лучше соперника, но пенальти, и «Акрон» сел за линию мяча – тяжело вскрывать. Люди, которые вышли на замену серьезно усилили игру, показали характер. Великолепный гол в концовке – заслуженная победа.

Владимир Жапалэу, главный тренер «Акрона»:

– Обидно пропускать гол на последних минутах – не досчитаться очков, которые сейчас нам крайне важны. Все равно мы будем биться до конца. Осталось четыре игры – четыре финала. Каждая игра для нас как последняя. Несмотря на игру, у нас были хорошие моменты, выходы один на один ,которыми мы не воспользовались, передает пресс-служба ФК "Акрон".

Фото: пресс-служба ФК "Акрон"