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В Самарской области отметили Международный Олимпийский день

27 июня 2022 12:13
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В Самарской области отметили Международный Олимпийский день

Организовать празднование Международного Олимпийского дня в губернии помогли координаторы партийных проектов «Единой России» и Самарское регионального отделение Партии.

Яркое спортивное утро в Самарской губернии началось с зарядки на набережной Волги вместе с серебряным призёром летних Олимпийских игр по плаванию Романом Ивановским. Учащиеся самарского спортивного лицея, студенты и школьники стали участниками мастер-класса от олимпийского чемпиона на спортплощадке, расположенной на 1 очереди самарской набережной у Ладьи. 

Авторский комплекс физических упражнений по укреплению мышц спины и коррекции осанки от прославленного земляка-олимпийца вызвал живой интересу у ребят из спортивного лицея, как и путь к успеху самого чемпиона.

Напомним, что Роман Ивановский - призёр летних Олимпийских игр 1996 в комбинированной эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2003 и Универсиады 2003, бронзовый призёр чемпионата мира 2000 года по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров брассом. 

Самые активные участники «звездного» мастер-класса получили спортивные сувениры от «Единой России».

В Чапаевске на стадионе «Луч» семейный фестиваль «Готов к труду и обороне» собрал команды со всей Самарской области: 28 семейных команд из 26 районов губернии.

Региональный этап фестиваля ГТО среди семейных команд состоялся при поддержке проектов «Единой России» «Детский спорт» и «Крепкая семья». 

«Все начинается с семьи. Любовь к спорту и здоровому образу жизни начинается здесь, в этих семьях. Передаю вам слова благодарности от всего депутатского корпуса за то, что вы воспитываете таких прекрасных, спортивных, здоровых детей. Я точно знаю, что ваши дети будут передавать эти знания и умения из поколения в поколения.  Все начинается с семьи, в том числе и любовь к спорту. Я желаю вам сегодня получить бурю положительных эмоций и зарядиться позитивом», - обратилась к участникам фестиваля ГТО среди семейных команд координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской думы.

Фестиваль «Готов к труду и обороне» среди семей Самарской области проводится в регионе ежегодно с 2017 года. В составе каждой команды не менее трех участников: мама и папа в возрасте от 25 до 49 лет, а также ребенок в возрасте от 9 до 12 лет. Дополнительно могли принять участие бабушки или дедушки, которым еще не исполнилось 60 лет.

В программу фестиваля вошли соревнования по многоборью ГТО, эстафета "Всей семьей к победе", конкурс поделок на тему "Вместе с ГТО" и тестовая программа комплекса.

В абсолютном зачете многоборья ГТО 1 место заняла семейная команда Ибрагимовых из Тольятти. Папа- Марат Ибрагимов и его дочь Сабина в абсолютном зачете заняли 1 место, а мама - Гульназ заняла 3 место среди мамочек. В команде был и дедушка. Команда семьи Ибрагимовых уже трижды становилась победителем и призером соревнований, теперь спортивная семья стала обладателем сертификата на поездку в Калининград, где с 20 по 25 сентября пройдет Всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд. В финале за медали поборются лучшие физкультурно-спортивные семьи со всей страны.

Победителями творческого конкурса "Вместе с ГТО"
стала семья Евенко из Большечерниговского района. В эстафете "Всей семьей к победе» победила семья Долговых из Кошкинского района.

 «Лето в стиле ГТО» в Самарской области продолжается, участниками самого массового физкультурного движения России уже стали свыше 465 тысяч жителей региона.

Отметим, что в Самарской области Олимпийский день отметили также в Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, муниципальных районах. В регионе прошли мастер-классы от ведущих спортсменов, массовые зарядки, легкоатлетическая эстафета, спортивно-игровые программы для юных участников.

Напомним, что Всероссийский Олимпийский День – самое масштабное мероприятие Программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна», которое проводится с 1990 года во всех регионах страны.
В этом году девизом главного массового спортивного события лета выбран слоган «Знай наших!» в поддержку российских спортсменов, которые, благодаря своему мастерству, силе духа и воли добивались блестящих результатов на всех последних крупных олимпийских соревнованиях, а сейчас несправедливо и незаконно лишены возможности принимать участие в международных турнирах на фоне беспрецедентных санкций в отношении России.

Теги: Единая Россия

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