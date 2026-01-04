Я нашел ошибку
Главные новости:
Комментарий начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району подполковника полиции Станислава Емельяненко.
Подробности ДТП с тремя большегрузами в Красноярском районе
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины.
На лыжной базе «Чайка» прошел забег Деда Мороза
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 
В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения.
В Самаре впервые проводится детский турнир «Новый год с футбольным мячом»
По предварительным данным скончался один водитель.
На 3 км трассы Р229 в Красноярском районе столкнулись три большегруза
Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.
Студенты вузов губернии получили стипендии губернатора
Особое внимание было уделено работе коммунальных служб в центральных районах Самары с плотной жилой застройкой.
Региональная ГЖИ оценила работу УК и ТСЖ в первые дни января в Самаре
В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре впервые проводится детский турнир «Новый год с футбольным мячом»

111
В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения.

С целью популяризации футбола и вовлечения детей в систематические занятия физкультурой и спортом в дни школьных каникул в Самарской области впервые проводится детский футбольный турнир «Новый год с футбольным мячом». Соревнования принимает крытый футбольный манеж «Самара Арена», возведенный в рамках реализации национальных проектов России и ставший одним из мест проведения XIII международного форума «Россия — спортивная держава».

В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения. Для каждой возрастной категории команды разделены на подгруппы, турнир проводится по круговой системе внутри каждой лиги.

Проведение таких мероприятий отвечает целям государственной программы развития физической культуры и спорта «Спорт России». В систематические занятия физкультурой и спортом уже вовлечены 59,7% жителей Самарской области, а по итогам 2025 года этот показатель ещё возрастёт.

Напомним, одним из главных событий 2025 года в области физической культуры и спорта стало проведение в Самарской области XIII международного форума «Россия — спортивная держава», который оставил после себя значительное наследие – 100 новых спортивных объектов, сооружений, обновление действующих спорткомплексов.

«На территории региона создана и продолжает развиваться современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности от дома. За этот год появилось 89 универсальных спортивных площадок, в том числе для сдачи ГТО, и воркаут-площадок. Построено 5 спортивных объектов с универсальными игровыми залами в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах. Еще три физкультурно-оздоровительных комплекса откроют свои двери в первой половине 2026 года в Красноярском, Приволжском и Сергиевском районе.

Открыт новый современный корпус «Тольятти теннис центра». На базе «Акрон-Академии Коноплева» открылся новый крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием для тренировок круглый год. Начал свою работу новый профессиональный сектор для метаний в поселке Мехзавод. Капитально отремонтировано 8 объектов спорта в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске. Продолжаются работы по созданию модульного фиджитал-центра в Самаре»,– отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время подведения основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины.
04 января 2026, 16:08
На лыжной базе «Чайка» прошел забег Деда Мороза
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины. Спорт
27
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10.
04 января 2026, 15:55
Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ... Общество
89
Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.
04 января 2026, 15:18
Студенты вузов губернии получили стипендии губернатора
Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей. Образование
123
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
273
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
263
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
694
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
787
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1079
Весь список