В Самаре впервые проводится детский турнир «Новый год с футбольным мячом»

С целью популяризации футбола и вовлечения детей в систематические занятия физкультурой и спортом в дни школьных каникул в Самарской области впервые проводится детский футбольный турнир «Новый год с футбольным мячом». Соревнования принимает крытый футбольный манеж «Самара Арена», возведенный в рамках реализации национальных проектов России и ставший одним из мест проведения XIII международного форума «Россия — спортивная держава».

В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения. Для каждой возрастной категории команды разделены на подгруппы, турнир проводится по круговой системе внутри каждой лиги.

Проведение таких мероприятий отвечает целям государственной программы развития физической культуры и спорта «Спорт России». В систематические занятия физкультурой и спортом уже вовлечены 59,7% жителей Самарской области, а по итогам 2025 года этот показатель ещё возрастёт.

Напомним, одним из главных событий 2025 года в области физической культуры и спорта стало проведение в Самарской области XIII международного форума «Россия — спортивная держава», который оставил после себя значительное наследие – 100 новых спортивных объектов, сооружений, обновление действующих спорткомплексов.

«На территории региона создана и продолжает развиваться современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности от дома. За этот год появилось 89 универсальных спортивных площадок, в том числе для сдачи ГТО, и воркаут-площадок. Построено 5 спортивных объектов с универсальными игровыми залами в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах. Еще три физкультурно-оздоровительных комплекса откроют свои двери в первой половине 2026 года в Красноярском, Приволжском и Сергиевском районе.

Открыт новый современный корпус «Тольятти теннис центра». На базе «Акрон-Академии Коноплева» открылся новый крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием для тренировок круглый год. Начал свою работу новый профессиональный сектор для метаний в поселке Мехзавод. Капитально отремонтировано 8 объектов спорта в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске. Продолжаются работы по созданию модульного фиджитал-центра в Самаре»,– отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время подведения основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

