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В Самаре в турнире по дзюдо приняли участие более 200 детей

19 апреля 2022 11:44
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В Самаре в турнире по дзюдо приняли участие более 200 детей

Управление Росгвардии по Самарской области наряду с самарской региональной организацией «Динамо» и школой боевых искусств «Олимпия» выступило в числе организаторов Открытого городского турнира по дзюдо среди юношей и девушек. Турнир носит имя уроженца Самары, Героя России военнослужащего внутренних войск Евгения Золотухина. 

Турнир, посвященный памяти героя войск правопорядка, давно стал традиционным – он проводится в Самаре уже одиннадцать лет. С каждым годом соревнования набирают все большую популярность и сегодня являются настоящим событием в спортивной жизни города и региона. 

В этот раз в нём приняли участие свыше двух сотен юных спортсменов: свыше 190 юношей и около четырех десятков девушек 2010 – 2011 годов рождения из более чем двух десятков спортивных клубов. Они приехали в Самару не только из других городов области, но и из других регионов. Все ребята продемонстрировали на татами отличный уровень владения приемами борьбы и невероятную волю к победе.

Музыкальное сопровождение турнира осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. 

«Для нас, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, участие в таком мероприятии, организация такого турнира - одновременно и большая ответственность, и большая честь. Ведь сегодня в Самаре без преувеличения состоялся большой спортивный праздник. Турнир памяти Евгения Золотухина в этом году объединил большое количество талантливых юных спортсменов. Ребята продемонстрировали высочайший уровень борьбы, красивые зрелищные броски. И мы будем очень рады, если данный турнир станет для кого-то из вас первой ступенькой на тернистом пути в большой спорт», - рассказал начальник физической культуры и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, капитан Михаил Баев.

В 2001-м году при проведении спецоперации по поимке лидеров бандформирований на Северном Кавказе боец спецназа погиб, заслонив собой от автоматной очереди командира взвода. Посмертно Евгений Золотухин удостоен звания Героя России. Его именем названа улица в Самаре и ряд учебных заведений областного центра.

Теги: Росгвардия

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