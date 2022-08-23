В Самаре состоялось торжественное открытие I Детско-юношеского футбольного фестиваля «Samarа Cup»

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В фестивале примут участие 24 команды из Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей, Пермского края, Республик Йошкар-Ола и Мордовия. Всего будет сыграно более 60 матчей. Возраст участников от 9 до 12 лет.



Соревнования продлятся до 26 августа. Футбольные матчи пройдут на стадионе «Локомотив» и на футбольном поле в парке им. Юрия Гагарина.



«Отрадно, что в Самарской области за последние пять лет возросло количество физкультурных и спортивных мероприятий, особенно детских. Это стало возможным, в том числе, и благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории региона», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

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