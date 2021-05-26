В Самаре состоялось региональные первенства Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

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В состязаниях приняли участие пять команд. Участникам предстояло преодолеть 3 километра с тремя стрелковыми рубежами.

В рамках состязаний был организован и легкоатлетический кросс: участникам-мужчинам необходимо было преодолеть 5 километров, а женщинам - три, демонстрируя скорость и выносливость.



По итогам состязаний лучшими стали бойцы ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. "Серебро" у сотрудников ОМОН (г. Тольятти) "Омега". Замкнула тройку лучших сборная ОМОН (г. Самара). В состязаниях по легкоатлетическому кроссу лучшими стали спортсмены ОМОН (г. Самара), на втором месте атлеты из ОМОН (на транспорте). Символическая "бронза" состязаний - у сборной Тольяттинского ОМОНа.



- Биатлон дает шанс каждому спортсмену проявить себя как в легкоатлетической дисциплине, так и в стрельбе. А нынешний чемпионат стал, прежде всего, проверкой характера каждого из претендентов на победу. Участники справились со всеми испытаниями, продемонстрировав не только хорошие результаты, но и великолепные профессиональные навыки. В легкоатлетическом кроссе наши атлеты показали еще и невероятную выносливость, ведь бегать приходилось в условиях температурных рекордов, – подчеркнул начальник физической подготовки и спорта начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.