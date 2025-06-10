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В Самаре состоялось физкультурное мероприятие, посвященное Дню России

10 июня 2025 14:57
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В нем приняли участие спортсмены и любители спорта с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе ветераны специальной военной операции.

На тренировочной площадке «Энергия» стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялось физкультурное мероприятие, посвященное Дню России.

В нем приняли участие спортсмены и любители спорта с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе ветераны специальной военной операции.

Участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, представители регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», Самарской областной и городской федерации футбола, федерации «Спортивное метание ножа». Праздник состоялся при поддержке регионального отделения всероссийского общества «Опора».

В рамках мероприятия состоялось тестирование по нормативам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организованное региональным оператором ГТО ГАУ СО «ОЦСМ».

Также состоялся футбольный матч в дисциплине «футбол ампутантов», мастер-классы по гиревому спорту, современному мечевому бою, спортивному метанию ножа.

Спортсмены, уже имеющие достижения, получили разрядные книжки по спортивному метанию ножа.

- Это люди с безграничными желаниями и возможностями, которые, превозмогая некоторые ограничения в своем здоровье, становятся в один ряд с обычными людьми, занимаются физкультурой, занимаются спортом. Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев подчеркивает, что в настоящее время люди с ограниченными возможностями здоровья должны получить равные условия в том числе для занятий физкультурой и спортом, - рассказала Лидия Рогожинская.

Занятия физкультурой и спортом являются одним из основных средств физической реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ПОДА и участие их в выполнении нормативов ГТО является частью государственной программы «Спорт России».

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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