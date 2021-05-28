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В Самаре сборная Росгвардии вошла в тройку сильнейших по полиатлону

28 мая 2021 12:18
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В Самаре сборная Росгвардии вошла в тройку сильнейших по полиатлону

В Чемпионате физкультурно-спортивного общества «Динамо» по полиатлону приняло участие 10 команд от различных силовых ведомств.

Участникам турнира предстояло продемонстрировать свои навыки в беге на 1 километр, стрельбе из боевого пистолета и плавании на дистанции 50 метров. Сборная Управления Росгвардии по Самарской области вошла в тройку сильнейших в регионе - в тяжелой борьбе выиграв «бронзу». В личном зачете «серебро» у сотрудника СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области - Евгения В.

- Полиатлон представляет собой спортивную дисциплину, объединяющую целый ряд отдельных направлений. Он, как никакой другой вид, демонстрирует, насколько гармонично развит человек. Результат нынешнего года показал спортсменам нашего Управления их сильные и слабые стороны. Обозначил векторы, на которых надо сосредоточить свои усилия. И мы надеемся, что в следующем году наш результат будет еще лучше, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, старший лейтенант Михаил Баев.

Теги: полиатлон Росгвардия

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